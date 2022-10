Cesar Tralli surge em clique fofo com a filha e a enteada: "Este amor que me segura em pé"

Após o falecimento da mãe, o jornalista Cesar Tralli publicou um clique encantador com Manuella e Rafaella Justus e se declarou

Cesar Tralli(51) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto encantadora com a filha e a enteada.

No clique publicado no feed do Instagram na noite deste sábado, 22, o jornalista da TV Globo surge abraçado Rafaella Justus (13), e Manuella (3) aparece agarrada na perna do papai.

O marido de Ticiane Pinheiro (46), que perdeu a mãe após um acidente aéreo, confessou que o amor e o carinho que está recebendo de sua família é o que o mantém em pé neste momento difícil. "É este amor que me segura em pé. Puro. Sincero. Poderoso", escreveu o apresentador na legenda da publicação.

Os seguidores se derreteram pelo registro. "Foto mais linda", disse uma fã. "O amor que você merece, porque é recíproco na luz e na pureza", comentou outra. "Que coisa mais linda. Muita força", falou uma fã. Ticiane também se encantou com o momento. "Meus "tudinho"! Amo muito", declarou a apresentadora.

Recentemente, Tralli prestou uma emocionante homenagem para a mãe. "[...] Minha mãe foi uma lição de vida desde o princípio da vida dela. Uma mulher que nasceu na roça, com mais 8 irmãos (3 homens e 6 mulheres ao todo). Uma mulher que -na infância e juventude- cortou cana-de-açúcar nos canaviais do entorno de Jaboticabal, interior paulista. Uma mulher que colheu algodão, que colheu amendoim e que vendeu o produto da sua colheita, do seu suor, de porta em porta e em estádio de futebol. Uma mulher que enfrentou enormes dificuldades, sem jamais perder a doçura, o entusiamo e a alegria de viver", escreveu ele em um trecho da postagem.

Vale lembrar que Rafaella Justus é fruto do relacionamento de Ticiane com o empresário Roberto Justus (67).

Confira a publicação de Cesar Tralli com Manu e Rafa:

