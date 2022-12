Rafael Cardoso compartilha vídeo fofo ao lado da filha após anunciar divórcio

Rafael Cardoso e Mariana Bridi ficaram juntos por 16 anos e têm dois filhos

O ator Rafael Cardoso (37) postou um vídeo fofo ao lado da filha que compartilha com a atriz Mariana Bridi (37), após anunciar o término de seu casamento com ela.

No trecho do vídeo publicado em suas redes sociais, o ator aparece agarrado na primogênita. "Meu amor", escreveu ele na legenda do clique.

Nos comentários, fãs entraram em discussão sobre a separação dos atores que ficaram juntos por 16 anos e têm dois filhos, Aurora (08) e Valentim (04).

"É cada comentário que aff. Em que século vocês vivem? Separação é traumática para aqueles que estão imaturos e vivem de ego. Desde que o casal seja maduro, não existe brigas. E se respeitam, são pais! Jamais deixarão de ser família, pai e mãe. Então vocês apoiam viver fingindo? Ah, sim. A sociedade gosta né, voltamos algumas décadas, onde divórcio é feio, é banido pela sociedade, bonito é fingir ser feliz num relacionamento falido. Sejam felizes, sejam amigos, sejam pais unidos, não necessariamente sejam um casal. E sim vivam em paz. E vocês aprendam que felicidade dos filhos não está no casamento dos pais", disse um perfil.

"As pessoas julgando horrores, mas ninguém mora com eles, ninguém conhece os reais problemas de um casal. Muitas vezes é até melhor um casal separar do que ficar vivendo uma relação tóxica dentro de casa e os filhos assistindo brigas constantes, será que as crianças estavam num ambiente saudável? Pelo que vi, ela não gostou dele falar sobre o fim, talvez estivesse tentando segurar o casamento, mas será que vale manter um casamento falido? Encontrar um novo amor não seria algo melhor até para ambos? Pensem antes de criticar, implorar amor não é amor...", comentou outro.

Colunista aponta motivo de término de Mariana Bridi e Rafael Cardoso

A separação de Rafael Cardoso (37) e Mariana Bridi (37) certamente surpreendeu a todos e a especulação das causas que contribuíram para o divórcio são muitas. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o principal motivo seria as traições do galã.