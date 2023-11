Rafael Cabral: quem é o ex-marido acusado de agredir Naiara Azevedo

Saiba quem é o ex-marido que foi acusado por Naiara Azevedo nesta madrugada; ela afirmou que

A cantora Naiara Azevedo preocupou os fãs ao procurar a Central de Flagrantes da Polícia Civil de Goiânia na madrugada desta quinta-feira, 30. Considerada uma das grandes vozes do sertanejo, ela disse que foi vítima de violência doméstica.

A artista denunciou o ex-marido, Rafael Alves Cabral, e o ex-cunhado, Fernando Alves Cabral. Além de violência doméstica, ela disse que foi vítima de ameaças. A artista pediu uma medida protetiva contra os dois.

Quem é Rafael Cabral, ex-marido de Naiara Azevedo?

Naiara Azevedo foi casada com o empresário Rafael Cabral entre 2016 e 2021. Os dois subiram ao altar em um casamento luxuoso em Goiânia. A cerimônia reuniu amigos famosos, duplas sertanejas e muitas estrelas da música.

De acordo com relatos que os dois já fizeram, eles se conheceram logo após a artista ser traída e lançar seu primeiro hit, 50 Reais. Depois do término, eles continuaram a parceria, mas dessa vez entre artista e empresário.

No BBB, Naiara Azevedo disse que se libertou com a separação. "Quando eu estava casada, eu sinto que eu respirava e o ar não vinha (...). Chegou uma hora que eu entendi que meu sentimento estava no ter a atitude de falar, de conversar com o outro, e ser sincera. E esse fim do relacionamento não é o fim do mundo. Muitas pessoas que me conhecem desde sempre falaram: 'Nossa, Naiara, parece que você está tão mais bonita. O que você fez?'. Eu falei assim: 'Eu não fiz nada, continuo com a mesma aparência de quando eu estava casada, só que a diferença é que hoje eu me sinto mais eu'. Sinto que venho me encontrando", declarou na época.

Cantora pediu ajuda nesta quinta-feira, 30

A cantora registrou queixa na madrugada desta quinta-feira, 30, após ser vítima de violência doméstica. Ela procurou a Polícia Civil e registrou a ocorrência que teria acontecido horas antes.

A artista foi encaminhada para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) dentro da central, em Goiânia. As informações são do g1, que conversou com um agente que estava no local. Ele confirmou a história.

“A Naiara esteve aqui na Central de Flagrantes e nós a encaminhamos para a Deam que fica aqui dentro por violência doméstica”. Até o momento, a assessoria da artista e os familiares ainda não se pronunciaram sobre o caso.