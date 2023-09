Rafa Puglisi: amigo surpreende e revela a "verdadeira causa" da morte do dentista

Amigo surpreende e revela a "verdadeira causa" da morte do dentista; veja a declaração

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

Novas revelações sobre a morte do dentista Rafael Puglisi estão gerando repercussão nas redes sociais. Agora, foi a vez de Diego Aguiar, um dos amigos próximos do profissional, se pronunciar em suas redes sociais.

Em um desabafo, ele mostrou personalidade ao revelar qual foi a "verdadeira causa" da morte do dentista. Ao longo da carreira, o profissional era muito próximo das celebridades e cuidou do sorriso de atletas, apresentadores, cantores e influenciadores.

“Estão noticiando as causas da morte, mas a causa real da morte dele foi depressão. Ele já estava mal há um tempo, eu tentei animar ele, alguns amigos também tentaram levantar ele”, afirmou o amigo em uma publicação em seu perfil.

Desde a morte, pessoas próximas estão afirmando que o dentista sofria de depressão já. Até o momento, familiares não se pronunciaram sobre a questão. Oficialmente, o dentista morreu em um acidente ao tentar mergulhar na piscina de sua mansão e bater a cabeça. A Polícia ainda considera as circunstâncias como "suspeitas".

POLÍCIA PEDIU EXAMES ADICIONAIS

Além disso, foram encontrados resquícios de sangue na varanda de um quarto no primeiro andar do prédio e próximo ao corpo do dentista, que estava na borda da piscina. Segundo o órgão público, foram solicitadas perícia ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC).

Leia também:O que aconteceu com o dentista dos famosos? Neurocirurgião explica causa da morte e faz alerta

De acordo com a família, Rafael Puglisi fazia natação todos os dias e teria batido a cabeça no fundo da piscina quando mergulhou. Uma equipe médica tentou reanimá-lo, porém o profissional chegou sem vida ao hospital. Agora as investigações do caso seguem pelo 2º DP de Barueri, em São Paulo, visando o esclarecimento do caso.