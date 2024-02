Rafa Kalimann rebate influenciadora que criticou mulheres que bebem cerveja

Em suas redes sociais, Rafa Kalimann rebate a opinião de uma influenciadora, que criticou mulheres que bebem cerveja; confira!

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann usou suas redes sociais neste sábado, 17, para expressar sua opinião sobre um vídeo polêmico que está circulando na internet. A famosa, que estará na próxima novela das sete na Globo, rebateu uma influenciadora que criticou mulheres que bebem cerveja.

No vídeo, a influenciadora Cíntia Chagas afirma que não é elegante ver uma mulher bebendo cerveja e sugeriu outras bebidas 'mais sofisticadas. "Beber cerveja jamais será elegante, jamais. Ainda que se trate de uma cerveja cara, jamais será elegante tanto para o homem quanto para a mulher, que é pior (...) E pior que beber cerveja é falar que vai tomar uma breja. Uma cerva. 'Bora tomar uma'... Um horror", disse

Ao se deparar com o vídeo, Rafa Kalimann fez questão de defender a liberdade feminina e criticar a influenciadora. "O que não é elegante é mulher que deixa de fazer o que quer pra provar algo pra alguém. Ultrapassado. Se tiver com vontade, bebam suas cervejinhas, brejas, cremosas, geladas... Um choppzinho, então", escreveu a ex-BBB.

Rafa Kalimann revela como foi recebida por atores da Globo

Rafa Kalimann está prestes a estrear em Família É Tudo, próxima novela das 7 da TV Globo, onde ela viverá uma das vilãs da trama, que está prevista para estrear no dia 4 de março em substituição a Fuzuê. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da nova produção da Globo, onde a artista contou como está sendo os bastidores do trabalho na TV.

"Tudo está acontecendo da melhor forma possível. Eu conheci o Dani [Daniel Ortiz, autor da novela], me chamaram pra fazer o teste e veio o grande presente [minha personagem], com Fred [Mayrink, o diretor] melhor ainda", conta.

Animada para a estreia em horário nobre da Globo, Kalimann entrega que foi bem recebida pelos colegas de elenco. No entanto, ela destaca Jayme Matarazzo, seu par romântico, como um incentivador para que consiga entregar com a sua personagem. "A primeira vez que eu tive uma troca com o Jayme [Matarazzo] ele falou: 'Rafa, vai se divertir. Chega no set e solta tudo o que você tem para levar'. Isso fez toda diferença, obrigada. Estou aproveitando essa oportunidade, estou muito grata. Acho que a Jessica é uma personagem muito profunda", revelou.

