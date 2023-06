Rafa Kalimann mostra encontro com Manu Gavassi: "Minha pequena"

Ex-participantes do BBB 20, Rafa Kalimann e Manu Gavassi se encontraram nos bastidores dos Estúdios Globo

Rafa Kalimannusou as redes sociais nesta terça-feira, 6, para dividir com os seguidores uma foto ao lado de uma pessoa muito especial. Ela se encontrou com Manu Gavassi, de quem ficou bastante amiga durante o BBB 20.

A influenciadora digital e a cantora se encontraram nos Estúdios Globo, e fizeram questão de registrar o momento. "Matando a saudade da minha pequena, Manu Gavassi", escreveu a artista ao publicar o registro no feed do Instagram.

Os fãs das artistas vibraram com o registro. "Lindas", disse uma seguidora. "Eu amo tanto vocês", confessou outra. "Surtos leves e tênis", comentou uma fã, relembrando um bordão usado pelas famosas durante o confinamento. "Amo tanto essa amizade", falou mais uma.

Kalimann, que está na Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, ficou em terceiro lugar BBB 20, o primeiro que contou com a participação de famosos. Já Manu ficou em segundo lugar. A grande campeã do reality da TV Globo foi a médica Thelma Assis.

Confira a foto de Rafa e Manu juntas:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Kalimann (@rafakalimann)

Rafa Kalimann fala sobre conciliar a vida pessoal e profissional

A influenciadora Rafa Kalimann falou sobre como administra a vida pessoal e a profissional sendo uma pessoa pública. Recentemente, ela assumiu um namoro com o empresário Antônio Bernardo Palhares. Ela vive esse novo relacionamento pouco após romper com o ator José Loreto.

"É um equilíbrio, a gente tem que ter equilíbrio com a vida pessoal e profissional", disse em entrevista ao Splash, do UOL. "Para o meu equilíbrio emocional mesmo eu comecei a designar objetivos. Entendi que precisava parar, cuidar de mim e vou cuidar da das minhas relações e da minha família", explicou.

