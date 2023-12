Quem são os filhos de Renata Vasconcellos? Jovens são filhos de empresário

Renata Vasconcellos encantou os fãs e seguidores ao compartilhar um raro registro ao lado de seus filhos neste domingo, 24

Âncora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos se tornou assunto neste domingo, 24, ao compartilhar um raro registro ao lado dos filhos. A jornalista comemorou a véspera de Natal em um restaurante com os dois herdeiros. Bastante discretos quanto à vida pessoal, muitos ainda não os conhecem.

Antonio e Miguel são frutos do antigo relacionamento da apresentadora com o empresário Haroldo Mac Dowell, com quem Renata Vasconcellos foi casada entre 1997 e 2010 . Assim como a jornalista, os dois não costumam compartilhar muito da vida pessoal.

Miguel possui um perfil no Instagram com pouco mais de 80 seguidores. O jovem não compartilha novos registros desde outubro de 2015, quando publicou uma foto vestindo uma fantasia ligada à série The Walking Dead, que também ganhou outras fotos em seu feed.

Já Antonio tem seu perfil na rede social fechado. Ele conta com 66 seguidores e apenas duas publicações. No Instagram do irmão, é possível vê-lo em uma foto de setembro de 2015, em que os dois estão posando ao lado do cantor Alice Cooper.

Além de encantar os fãs com os filhos, Renata Vasconcellos também costuma surpreender quando aparece ao lado de sua irmã gêmea, Lanza Mazza. A irmã da jornalista é estilista e também coordenadora de estilo em uma marca do Rio de Janeiro.

Ela é formada pela Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro), e é mãe de Manu e Mari Mazza. Assim como a jornalista, Lanza é discreta com sua vida pessoal e quase não aparece publicamente. Suas raras aparições são sempre ao lado da irmã gêmea.

CONFIRA FOTO DOS FILHOS DE RENATA VASCONCELLOS: