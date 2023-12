Quem era Hudson Hostins? Produtor musical foi encontrado morto e deixou famosos em luto

Morte de Hudson Hostins abalou o mundo sertanejo na última sexta-feira, 29; produtor musical construiu carreira ao lado de vários famosos

ALERTA: este texto trata de um tema sensível. Caso esteja precisando de ajuda, procure um profissional ou acesse o CVV, Centro de Valorização da Vida. Não espere.

A morte de Hudson Hostins abalou o mundo sertanejo na última sexta-feira, 29. O produtor musical, que não teve a causa da morte divulgada, foi encontrado morto e deixou vários famosos com quem construiu carreira de luto. Saiba quem era Hudson Hostins.

Conhecido por trabalhos musicais no mundo sertanejo, Hudson Hostins esteve por trás de hits como Bar das Coleguinhas eHomem é Tudo Igual, de Simone e Simaria. Além da então dupla, ele construiu carreira ao lado de nomes como Gabi Martins,César Menotti e Matheus Vargas, filho de Leonardo. O produtor musical cultivou amizades com os famosos para além do ramo profissional, como compartilharam as celebridades ao lamentarem a morte do amigo nas redes sociais.

"É com profunda tristeza que recebi a notícia da partida do meu amigo. Um cara com um talento brilhante, coração amoroso e um ser humano do bem", compartilhou Simaria. "Caramba, meu amigo, até agora ainda estou em choque com essa notícia", publicou Matheus Vargas. "Hoje, eu perdi o meu amigo, um grande irmão que eu tinha. Perdi para a depressão. Era um homem super querido, tinha um coração maravilhoso, um talento absurdo, acolhedor, leal, fiel, amigo. Aquele que torce com você e está com você em todos os momentos", relatou Gabi Martins em um depoimento com seus seguidores.

Nas redes sociais, o produtor musical publicava registros de trabalhos e momentos ao lado de artistas. Hudson Hostins passou o Natal de 2023 ao lado da família, como compartilhou com um clique da data no Instagram. "Feliz natal! Vó Vicente e Vó Ignes", escreveu na legenda do post. O profissional também dividiu uma mensagem para 2024 com os seguidores há quatro dias: "Vamos para mais um ano de dedicação, de muito amor pela música, de muita gratidão pela saúde, pela família, pelo trabalho, pelos amigos e por tudo que há de bom de vir! Bom dia!".