Quem é o pai da Pequena Lo? Ela mostrou foto rara com o pai

A influenciadora Pequena Lo surpreende os fãs ao mostrar foto rara com seu pai e a semelhança deles rouba a cena: ‘São iguais'

A influenciadora digital Pequena Lo surpreendeu ao mostrar uma foto rara ao lado do seu pai. Discreta com a sua vida pessoal, ela surgiu com seus familiares em poucas ocasiões nas redes sociais. Assim, ela fez um post para celebrar o aniversário do seu pai.

No Instagram, ela relembrou fotos e vídeos dos dois juntos e declarou o seu amor por ele. "Eu sou cercada de arianos! Hoje é dia do meu pai, o mais ariano de todos, que faz jus ao signo! Feliz novo ciclo pai, que Deus te abençoe, ilumine sempre e sempre. Coisas lindas na sua vida, muitas vivências pra nós, pra depois a gente poder contar as histórias que vivemos em forma de piada pra todo mundo rir kkkkk. Te amo, obrigada por tudo que faz por mim e pelo Enzo", afirmou.

Nos comentários, os fãs destacaram a semelhança entre eles. “Tu é a cara do teu pai!”, disse um seguidor. “Vocês são iguais”, declarou outro. Inclusive, ela reagiu: "Eu amo que vocês falam que pareço muito com minha mãe e muito com meu pai. Então chegamos a conclusão que sou os dois juntos kkkkkk".

Personalidade da Pequena Lo

A influenciadora Lorrane Silva, a Pequena Lo, revelou algumas curiosidades sobre a sua vida longe das câmeras. Em entrevista para a capa da Revista Máxima Digital, ela contou como é a sua rotina no dia a dia e também como gosta de curtir uma festa.

"Eu acho que o meu dia a dia gira em volta de gravar conteúdo. Eu acordo, faço minha terapia, minha aula de inglês, por transadas câmeras, eu tenho essa rotina. Eu tenho as minhas prioridades hoje, porque eu estou querendo viajar para fora do Brasil, então estou fazendo as aulas de inglês. Gravo meus conteúdos, que são os vídeos de humor, e os vídeos da marca. Então, o meu dia a dia é todo lotado! O dia todo é um olho no WhatsApp e o outro nos vídeos. A criatividade tem que estar lá em cima. Tem dia que não dá, porque é muita coisa. Às vezes, eu gasto toda a minha criatividade para fazer um vídeo de publi e quando vou gravar os meus, o carisma já está lá no chão. Então, eu tenho que trabalhar para tudo aquilo voltar. A minha rotina é gravação o dia todo! Só o fim de semana que eu não trabalho, mas de segunda à sexta, gravo desde a manhã até a noite", disse ela.

E completou: "Eu sempre falo. A Pequena Lo e a Lorrane têm muita coisa em comum. Eu me acho mais engraçada por trás das câmeras. Porque, querendo ou não, quando você está à frente das câmeras é uma responsabilidade imensa. Você tem que saber o que você fala. O meu humor nunca é sobre criticar o outro para ser engraçada, então eu sigo isso também por trás das câmeras, mas eu acho que é mais espontâneo quando eu estou com a minha família, os meus amigos, que eu vou soltando o que vem. É espontâneo, não é nada pressionado. Os vídeos não têm roteiro, mas acaba que é roteirizado. No dia a dia, eu vivo soltando uma piada, fazendo uma graça".