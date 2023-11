Quem é a namorada de Javier Milei? Comediante é imitadora de rival do novo presidente da Argentina

Javier Milei namora a comediante Fátima Florez; ele foi eleito presidente da Argentina após derrotar Sergio Massa neste domingo, 19

Javier Milei (53) foi eleito presidente da Argentina após derrotar o atual ministro da Economia, Sergio Massa (51) no segundo turno das eleições presidenciais, neste domingo, 19. O economista namora a comediante Fátima Florez (42), que é imitadora de famosos, entre eles Cristina Kirschner, que é rival do presidente eleito.

Com 97% das urnas apuradas, Milei conquistou 55,76% dos votos, contra 44,23% de Sergio Massa, ministro da Economia e candidato governista. A diferença de aproximadamente 3 milhões de votos é surpreendente, porque as pesquisas indicavam um cenário mais acirrado nesse segundo turno.

Além do namoro com o presidente eleito, Fátima Florez é uma conhecida atriz e comediante que lota os teatros da Argentina, principalmente com seus shows onde imita diversos famosos. Ela também participou de programas de TV de sucesso como 'Periodismo Para Todos', apresentado por Jorge Lanata, e Bailando por un Sueño, com Marcelo Tinelli.

"É preciso muita pesquisa, concentração e assistir milhões de vídeos para realmente captar o que é a alma do personagem, a psicologia. A cor da voz também é muito importante, os gestos, os movimentos compõem o personagem como um todo", explicou ela em entrevista à CNN em 2016.

Na verdade, seu nome é María Eugenia, sendo Fátima seu nome artístico. Ela cresceu em Olivos, bairro da periferia da capital argentina onde fica a residência presidencial. Seu pseudônimo, como ela mesma contou em entrevistas, foi adotado por sugestão do ex-marido, Norberto Marcos, que conheceu no Peru quando foi trabalhar em 2001 e que até o início do ano também foi seu produtor histórico.

"Quando interpreto personagens políticos como Cristina, tenho roteiristas. No Lanata eu tinha um roteirista, mas se você me perguntar, eu, Fátima, não acho que devemos opinar sobre política", declarou a namorada de Javier Milei ao jornal argentino Clarín.

