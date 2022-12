Quem é a esposa de Edson Celulari? Saiba como é a relação da atriz com Claudia Raia

Karin Roepke é mãe da terceira filha de Edson Celulari e mantém uma amizade com a mulher do primeiro casamento do marido

Karin Roepke (40) e Edson Celulari (64) são casados desde 2017, mas estão juntos desde 2011. A atual esposa de Celulari já declarou que a relação que mantém com Claudia é de respeito. Com Karin, o ator teve Chiara, que nasceu há quase 10 meses.

Edson também é pai de Enzo Celulari (24) e Sophia Raia (19), frutos de seu casamento com Claudia Raia (55). A mãe de Enzo é casada com Jarbas Homem de Mello (53) desde 2018 e está esperando seu terceiro filho, que se chamará Luca. Ela engravidou naturalmente após uma tentativa sem sucesso de uma fertilização in vitro.

"Temos uma relação de amizade e afeto muito divertida e bacana. Eles vieram antes de mim na vida do Edson. O espaço deles sempre foi, é e será respeitado por mim. Construímos um laço de amor", revelou a atriz em entrevista à revista Quem, enquanto ainda estava na reta final da gestação de Chiara.

"Acho muito engraçado como vocês têm curiosidade sobre minha relação com a Claudia. Fico curiosa para saber como vocês imaginam que seria. Graças a Deus, sempre foi tudo tranquilo, sem nenhum estresse ou conflito. Nós nos tratamos com respeito e consideração e não temos um convívio frequente por circunstâncias da vida. Ela, de fato, é uma pessoa divertida, agradável e muito gente boa. Uma supermãe e artista. Só tenho a agradecer porque sei que muita gente tem conflitos com ex-mulheres dos maridos. Esse não é o nosso caso. Por aqui, muita paz e amor”, concluiu a loira, demonstrando sua admiração por Claudia Raia.

Quando sua terceira herdeira tinha apenas três meses, Celulari a levou para ser batizada no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Os registros da cerimônia foram compartilhados pelo artista e amigos do casal, que após a celebração seguiram para uma comemoração. Enzo e Sophia também marcaram presença no evento da caçula.