Quem é a influencer criada por IA que fatura milhões? Conheça Aitana López

Modelo Aitana López tem chocado com seu visual real e a forma como interage com projetos voltados para redes sociais

A influenciadora Aitana López tem chamado atenção nas últimas semanas após a descoberta de alguns internautas sobre sua origem: ela foi criada a partir de Inteligência Artificial. Figura de cabelos rosas e cheia de sensualidade, a moça se trata de um experimento de uma agência de publicidade espanhola.

Com 146 mil seguidores no Instagram, Aitana tem surpreendido com seu faturamento de mais de US$ 11 mil dólares mensais. Com o visual de uma garota de 25 anos, ela tem realizado parcerias com marcas de beleza e suplementos. Além disso, também vende fotos ousadas em um site de conteúdo adulto.

Em entrevista publicada pelo jornal Euronews, Rubeñ Cruz, fundador da agência barcelonesa The Clueless, explicou que Aitana surgiu após a empresa encontrar dificuldades em trabalhar com perfis reais de algumas modelos e influenciadores.

Segundo o empresário, diversos projetos chegaram a ser adiados ou cancelados por conta de problemas ligados a alguns influenciadores e modelos. Por conta disso, Aitana foi criada com uma personalidade "baseada no que a sociedade mais gosta". Ela também é definida como uma "mulher forte, determinada, apaixonada por videogames e o mundo fitness".

O sucesso de Aitana nas redes sociais tem feito, inclusive, a agência The Clueless investir em novos perfis. Eles acabaram de anunciar a influenciadora Maia Lima, a qual é definida como uma jovem argentina inocente, bissexual e exótica.

No site da empresa, o serviço das modelos são anunciados como uma inovação e elas podem ganhar até 10 mil euros por mês. Além disso, é garantido que elas podem ser capazes de combinar qualquer tipo de projeto ou empresa.

"Modelo de IA perfeita do portfólio diversificado [...] um influenciador de moda sofisticado, um entusiasta de esportes, um artista criativo ou alguém com uma combinação única de características", diz.