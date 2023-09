Qual o significado da tatuagem de Isis Valverde? Atriz marcou data após sofrer acidente

Isis Valverde decidiu fazer tatuagem após sofrer acidente; relembre o que aconteceu

Isis Valverde (36), conhecida por sua carreira na atuação, coleciona diversas tatuagens no corpo. Em 2014, após sofrer acidente, a atriz decidiu marcar data no tornozelo. Saiba qual o significado da tatuagem de Isis Valverde e relembre o que aconteceu.

Em janeiro de 2014, Isis Valverde enfrentou um grave acidente de carro no Rio de Janeiro. Durante a madrugada do dia 31, a atriz, sua prima e um amigo retornavam de uma festa quando sofreram uma colisão. "O que aconteceu foi o seguinte: a Isis estava saindo de uma festa, próximo ao Itanhangá, no Rio. A prima estava dirigindo o carro, ela estava no banco do carona e um amigo estava no banco de trás. Com a conversa, a motorista acabou se distraindo, o carro bateu em um barranco e capotou, deu perda total", revelou a assessoria de imprensa à CARAS Brasil, na época.

"A Isis fraturou a C1, primeira vértebra da coluna cervical e está bem, no quarto e sendo medicada. A princípio ela imaginou que não fosse tão grave, mas sentiu muitas dores e foi levada ao hosptial. Possivelmente ela vai precisar usar um colar cervical por cerca de 10 ou 15 dias", completou a assessoria sobre o estado da atriz após o acidente. Isis Valverde ficou marcada pelo ocorrido e decidiu fazer uma tatuagem da data em seu tornozelo para não se esquecer do que aconteceu.

"Tatuei a data [31.01.14] no meu tornozelo. Não quero esquecer o acidente. Acho que foi um aprendizado para mostrar como a vida é frágil. A gente não tem que levar a vida tão a sério, mas também não tem que negligenciar tanto", compartilhou sobre o significado da tatuagem durante sua participação no programa Altas Horas, em maio de 2014.