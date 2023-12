Quais artistas falaram sobre saúde mental em 2023? Confira lista

Em 2023 o tema saúde mental esteve em alta no mundo das celebridades e fez diversos artistas revelarem detalhes pessoais

Alvo de debate nas mais diversas classes, o tema saúde mental esteve presente na vida de diversos artistas brasileiros em 2023. Nomes como Wesley Safadão e Simaria foram destaques, chegando a dar uma pausa na carreira para cuidar um pouco da vida pessoal.

O forrozeiro, por exemplo, precisou ser afastado de suas atividades após ter crises intensas de ansiedade. Em um relato sincero dado através de seu perfil do Instagram, o artista confessou que estava se recuperando aos poucos.

“Uma das perguntas que eu mais mais recebi foi: ‘Você está bem mesmo?. Se eu disser para vocês que eu estou 100%, eu estou mentindo. É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo longe dos palcos, como foi indicado, dois, três meses”, contou.

“Dentro do carro e dentro do aviando são dois lugares que têm me incomodado muito, que tem hora que eu peço para parar o carro para eu dar uma respirada. São gatilhos que existem. Eu quero dizer para vocês que a volta agora dos shows, eu sentei com o meu irmão e dei uma modificada na agenda. Alguns shows nós tivemos que retirar da agenda por causa da logística, é um período que não tem como extrapolar muito”, declarou ele.

VEJA OUTROS ARTISTAS QUE FALARAM DE SAÚDE MENTAL EM 2023

Simaria

Longe dos palcos desde que anunciou separação da dupla que fazia com sua irmã, Simone, a cantora Simaria Mendes confirmou que enfrentou um período complicado em sua vida. Durante participação em um evento da ONU, a sertaneja desabafou sobre como a fama afetou seu psicológico e sua saúde mental.

"Todo mundo acha que artista não tem dor, não chora, não sofre, não sente. E a gente sente, a gente chora, a gente sofre. Porque, normalmente, o sucesso sobe à cabeça e você fica meio despirocado. A fama é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode casar com a fama", desabafou.

Lexa

No início do ano a funkeira acabou enfrentando uma onda de polêmicas após seu esposo, MC Guimê, ser acusado de assédio no BBB 23. Na ocasião, Lexa lamentou a alta exposição e como estava sendo uma novidade ter que resolver problemas pessoais na mídia.

"Às vezes o desespero faz isso com a gente, minha saúde mental está abalada. Só não posso deixar as pessoas guiarem meus passos e decidirem por mim a minha vida. Bola pra frente e bora trabalhar 💖. Não é sobre ninguém, é sobre mim", disse.

Leia também: Viih Tube desabafa sobre cobranças na vida pessoal e profissional: "Meu corpo deu sinais"

Lucas Lucco

Na última semana, o sertanejo surpreendeu ao revelar que iria dar uma pausa na carreira para cuidar de sua saúde mental. A decisão veio após ele ser diagnosticado com TAB, também conhecido como Transtorno Afetivo Bipolar.

Apesar de ter shows cancelados, Lucas foi acolhido pelos fãs, que lhe enviaram mensagens de encorajamento. Essa não é a primeira vez que o artista passa por um momento delicado. Há poucos anos ele passou por um tratamento após sofrer burnout, síndrome causada pela exaustão extrema.

Vitão

Alvo de constantes críticas, Vitão confessou que não estava mais suportando as intensas mensagens de ódio em suas redes sociais. Em recente desabafo, o artistas afirmou que estava ficando doente e inseguro para fazer novos trabalhos.

"Eu odeio vocês, profundamente. E sim, eu estou ficando doente. A cada dia mais, mais desmotivado, inseguro e doente, graças à vocês. Graças ao ódio de vocês. [Estou] Cada dia mais cultivando o ódio dentro de mim também, por cada um de vocês. Vão se fud*r cada um de vocês, todo mundo", disse.

Eslovênia

A influenciadora abriu o caração e revelou que 2023 foi um ano difícil para ela. Segundo a ex-BBB, ela chegou a perder muito peso e tem se sentido bastante desanimada para fazer coisas novas. "Eu tenho muito desânimo, só quero ficar em casa, fazer nada, não como, não vejo muito sentido nas coisas. Nesse último mês perdi 4kg por causa disso", declarou.

Mel Maia

Destaque na novela Vai na Fé, da TV Globo, a atriz revelou que enfrenta problemas com ansiedade há alguns anos e que não costuam abrir muitos detalhes da sua vida pessoal na internet, mas ela estava se sentindo sobrecarregada mentalmente.

"É um assunto delicado. Internet é uma grande mentira e todo mundo já sabe. Cheguei em casa, tenho um monte de coisa pra fazer, tenho meus problemas pessoais - que não costumo falar e não gosto de expor essas coisas - mas chego aqui em casa e tem a ansiedade. Começo a chorar, e a me sentir sobrecarregada e culpada pelas coisas que preciso fazer e não faço. E se não posto isso, todo mundo ia acha que eu estava feliz", começou ela.