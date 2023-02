Preta Gil relembra morte de Paulo Gustavo: "Foi chocante"

Preta Gil conta que na época já havia perdido a avó vítima de covid-19; Paulo Gustavo morreu por complicações da doença

Preta Gil (48) relembrou como foram os meses antes da morte do amigo Paulo Gustavo. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", ela revelou que na época já havia perdido a avó vítima de covid-19.

"Perdi minha avó e o Paulo Gustavo. Minha avó era uma mulher lúcida, tinha 96 anos. A gente queria muito fazer a festa de 100 anos dela. Ela tinha uma vitalidade, uma lucidez, ela fazia exercício. E estava muito bem. Ela pegou [Covid-19] e só tinha tomado uma dose da vacina. Não tinha dado tempo de fazer o efeito, porque foi muito no começo. E ela veio a óbito. Passou um mês e o Paulo faleceu", relembra.

Paulo Gustavo morreu em 4 de maio de 2021, aos 42 anos, após complicações da Covid-19. A avó materna de Preta, Wangry, faleceu alguns dias antes: em 21 de abril de 2021.

"O falecimento do Paulo veio de um período de quase três meses de muito sofrimento. O período dele internar até ele falecer, foram três meses tenebrosos de muito medo, de muita oração, muita fé e muita união entre os amigos e a família dele. Mas, principalmente de pânico, pavor. Essa possibilidade dele ir era uma coisa que a gente não concebia", conta.

A cantora continuou, afirmando que, apesar do medo, todos os familiares e amigos acreditavam que o humorista iria conseguir se recuperar.

"A gente sempre achou que ele fosse sair dessa e ficar bem. Mesmo nos momentos mais difíceis. A gente se apegava muito a oração e fez grupo de oração com os amigos. Foi muito chocante. Eu tenho a foto dele até hoje no meu celular", ressalta.

Preta Gil revela que fez fertilizações para tentar engravidar

Preta Gil revelou que passou por duas fertilizações in vitro para tentar engravidar durante o seu casamento com Rodrigo Godoy.

"Todas aquelas coisas que a gente poderia ter feito, congelar óvulos, fazer FIV, a gente já passou por isso e não deu certo. Esse processo, pelo menos para mim, se encerrou. Tem um dano muito grande no corpo e no emocional da mulher fazer fertilização in vitro. Então, você tem que saber o limite do seu corpo. Não é a qualquer custo", disse ela.