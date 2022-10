Presidente do Conselho da Marriot se reúne com Marcello e Carlos Moufarrege

Empresa possui mais de 8 mil propriedades em 139 países e territórios

Redação Publicado em 05/10/2022, às 16h00

O presidente do Conselho da Marriott International, David S. Marriott, se reuniu com Marcello e Carlos Moufarrege. David é presidente do conselho da Marriott International, Inc., a maior empresa de hospitalidade do mundo, com mais de 8 mil propriedades em 139 países e territórios e 30 marcas.