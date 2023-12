Por que Claudia Alencar foi internada? Entenda se estado de saúde da atriz é grave

Claudia Alencar está internada após ficar com uma infecção bacteriana depois de passar por uma cirurgia na coluna; ela está no CTI

Claudia Alencar (73) está internada desde o último domingo, 17, na Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. O nome da atriz ficou em alta neste sábado, 23, após seu filho, Yann Hatchuel (35), confirmar a internação da mãe. Ela ficou com uma infecção bacteriana após passar por uma cirurgia na coluna e está em estado grave, embora estável.

Neste domingo, 24, ela passa por uma cirurgia na coluna lombar. "Está difícil, mas ela é muito guerreira", declarou o filho de Claudia Alencar em entrevista à CARAS Brasil. "A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo, 17, com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente ainda não tenho novas atualizações no quadro clínico."

Ele ainda afirmou que a mãe está internada no CTI e realiza o tratamento com antibióticos, aplicados de forma intravenosa. O filho da estrela ainda disse que a resposta ainda é lenta e que, por enquanto, a atriz está passando por alguns exames. Yann Hatchuel mora em Los Angeles e está tentando vir para o Brasil.

Em conversa com a CARAS Brasil, a assessora de Claudia afirmou que tem ficado ao seu lado no hospital e que dormiria com ela na noite deste sábado, 23. A atriz está afastada das novelas desde 2017, quando fez uma participação em Rock Story, da Globo. Recentemente, ela foi escalada para um papel na trama de Beleza Fatal, do HBO Max, que tem previsão de estreia para abril de 2024.

Ela também atuou como artista plástica e escritora. A artista iniciou sua carreira na extinta TV Tupi e na Band, e, em 1986, ingressou na Globo, emissora em que tornou-se conhecida pelo país. Entre os anos 1980 e 1990, ela se tornou um grande símbolo sexual por seus papéis em telenovelas como Tieta, Meus Filhos, Minha Vida, Fera Ferida, Um Homem Muito Especial, Anjo de Mim e Barriga de Aluguel. Além disso, ela também esteve em Os Mutantes: Caminhos do Coração e Porto dos Milagres.