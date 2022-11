Poliana Rocha surge muito diferente em foto antiga com Leonardo

O filho de Leonardo, Pedro Leonardo, celebrou o aniversário da madrasta Poliana Rocha e compartilhou uma foto antiga da jornalista que aparecia bem diferente

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 20h01

Nesta segunda-feira, 14, o filho do cantor Leonardo, Pedro Leonardo celebrou o aniversário da madrasta Poliana Rocha, que completou 46 anos no último dia 13.

O apresentador compartilhou uma foto antiga da madrasta e do pai, e escreveu na legenda: “Lembra dessa época, minha boadrasta, jovem e apaixonada pelo papai. Sempre nos tratou com o maior carinho e respeito Monyque Isabella Costa e eu, até a nossa família ir aumentando. Com a chegada do meu irmão que é seu filho, Zé Felipe, tive a certeza que você seria eternamente minha boadrasta. Te amo! Continue sendo essa mulher perfeita pro papai, e uma mãe perfeita pra todos nós”.

A jornalista foi aos comentários responder à publicação emocionante feita por seu enteado: “Te amo demais”.

Poliana surpreendeu ao aparecer bem diferente na foto antiga ao lado do amado publicada por Pedro. "Nossa que diferente ela, nessa época não tinha redes sociais, linda como sempre", escreveu uma seguidora nos comentários.

Parabéns especial!

No último domingo, 13, Leonardo se declarou para a amada e cantou parabéns para ela no camarim de seu show.

"Parabéns meu amor @poliana! Muita saúde e realizações. Te amo demais", escreveu Leonardo ao publicar o vídeo do momento especial