No aniversário de Poliana Rocha, Leonardo se declara e faz surpresa no camarim: ''Te amo''

Cantor Leonardo cantou parabéns para Poliana Rocha em seu camarim e mostrou todo seu amor por ela

CARAS Digital Publicado em 13/11/2022, às 11h50 - Atualizado às 12h07

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), está fazendo aniversário neste domingo, 13, e recebeu algumas homenagens do amado ao acompanhá-lo em seu último show.

Além de cantar uma música no palco para a mulher, o sertanejo a surpreendeu no camarim ao puxar um parabéns surpresa para ela.

Toda de preto, Poliana Rocha roubou a cena no local com o look de couro e se mostrou lisonjeada com o carinho do marido. De barriga de fora e calça colada, a mãe de Zé Felipe (24) celebrou seus 46 anos.

"Parabéns meu amor @poliana! Muita saúde e realizações. Te amo demais", escreveu Leonardo ao publicar o vídeo do momento especial. "Te amo VIDA", respondeu a influenciadora para o esposo.

Ainda neste sábado, 12, Poliana Rocha fez a temperatura subir ao publicar um vídeo de biquíni em seus stories. Vestindo a peça verde e amarela, a loira ostentou seu corpaço bronzeado e arrancou suspiros ao mostrar a marquinha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Poliana Rocha rebate crítica de João Guilherme a Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu uma crítica de seu enteado, João Guilherme, ao pai após o sertanejo mostrar seu posicionamento político em Brasília.

Em sua rede social, a influenciadora compartilhou um texto desabafando sobre a situação e se mostrou chateada com a atitude do jovem com o sertanejo.

"Como isso me chateia, a que ponto chegamos! João Guilherme, por favor, respeite o seu pai e a sua escolha (livre arbítrio)", pediu a loira.

Poliana Rocha continuou dizendo que deram sempre um bom tratamento ao garoto. "Sempre te tratamos com muito amor, ele honrou suas obrigações de pai (pagou pensão até os seus 18 anos corretamente... viagens... e tudo que você precisou)!", contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!