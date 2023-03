Poliana Rocha posa ao lado do marido Leonardo e revela bastidores de show: “Apreensivos”

A jornalista Poliana Rocha compartilhou em suas rede sociais uma foto ao lado do marido Leonardo tirada antes de show do cantor

Neste domingo, 26, Poliana Rocha surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto com Leonardo.

A jornalista surgiu em uma selfie tirada no camarim de um dos shows do marido com um vestido rosa de manga comprida.

Já Leonardo surgiu sorrindo um com blazer bege por cima de uma camisa branca e calça azul no clique feito antes da performance.

“Ainda sobre ontem... 2 minutos antes de começar o show tiramos essa foto, já estávamos apreensivos... mas independente disse, estávamos JUNTOS e eu ali do seu lado o apoiando, rezando e torcendo pelo seu sucesso! Amo você @leonardo”, escreveu Poliana na legenda da postagem.

Os seguidores da mãe de Zé Felipe adoraram a foto e rasgaram elogios nos comentários! “Maravilhosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Lindos”.

