Poliana Abritta impressiona internautas ao posar com mãe: ‘Que nova!’

Apresentadora do Fantástico, Poliana Abritta celebra aniversário da mãe, Stela Abritta, em cliques raros

Na última quinta-feira, 15, a apresentadora do Fantástico e jornalista Poliana Abritta usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de sua mãe, Stela Abritta. Mas o que chamou a atenção dos internautas foi a beleza e jovialidade exalada pela mãe da famosa.

“Eu aprendi com ela a escolher ser feliz! Te amo, mãezinha. Feliz idade nova!”, escreveu a jornalista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nos cliques, Poliana posa ao lado da mãe em um dia de praia, com direito até foto em festa de aniversário.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios e internautas impressionados com Stela. “É sua mãe mesmo ou você está brincando? É muito nova!”, disse uma, surpresa. “Não, né! É sua irmã! Muito nova”, disparou uma outra usuária. “Que mãe bonita, Poliana!”, exaltou uma terceira.

Trigêmeos de Poliana Abritta surgem em foto raríssima com a jornalista

A apresentadora Poliana Abritta encantou ao compartilhar cliques raros com seus trigêmeos. Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao exibir as fotos inéditas com os filhos, Manuela Carvalho, José Carvalho e Guido Carvalho. Aproveitando o clima de Dia das Mães, a jornalista falou sobre a oportunidade de viver a maternidade com os herdeiros, que já passaram dos 14 anos e estão na adolescência.

"Eles já não cabem os três no meu colo. Na verdade, juntos nunca couberam. Ser mãe foi uma escolha, um sonho, uma batalha, um presente… e a confirmação diária de que o amor transcende, é infinito! Com todos os erros e acertos, entre tantos desafios, ser mãe de vocês é o meu grande sentido!", refletiu ela sobre sua vivência. "Sintam e saibam sempre! Feliz Dia das Mães para todas as mães, de todas as formas! E para todos os corações maternais que equilibram a balança da vida com mais amor", desejou ela aos seus seguidores.