Pocah se declara à filha em aniversário: “Amor supera tudo"

Pocah apareceu em lágrimas por conta da data; Vitória é fruto do casamento da cantora com MC Roba Cena, que chegou ao fim em 2016

A filha de Pocah, Vitória, está completando oito anos e a mãe coruja não aguentou a emoção e apareceu em lágrimas por conta da data em suas redes socias. A ex-BBB é mãe de Vitória, que fruto do antigo casamento com MC Roba Cena.

"Eu fico muito sensível nos aniversários da Toyah. Passa um filme na cabeça, relembrar o dia do nascimento dela e tudo o que passamos até aqui. Sou tão grata a Deus por ter me presenteado com a benção de ser mãe dela", se declarou para a filha. Chorando de emoção, a cantora ainda falou sobre os desafios de ser mãe. "A maternidade não é fácil, é um grande desafio, mas o amor supera tudo", completou.

Em outra imagem, ela mostrou a pequena com um bolo de chocolate nas mãos e sorriso no rosto. anunciou. Antes do grande dia, ela mostrou Vitória fazendo um pedido especial: "Amanhã ela faz oito anos e está convidando o sol para aparecer no aniversário dela".

Foto: Reprodução / Instagram - Pocah celebra aniversário da filha.

Pocah celebra paixão pelo Carnaval e realiza sonho

Em conversa com a CARAS Brasil, a Pocah celebrou a realização de sonho com seu próprio trio elétrico, e celebrou a paixão pelo Carnaval e revela as novidades da atração: "Conquista".

"Carnaval é um espetáculo, uma verdadeira sinfonia de cores, pessoas, festas e culturas. Sempre fui admiradora dessa festa como foliã, mas agora, pela primeira vez, terei meu próprio trio para chamar de meu", compartilha Pocah, que ganhou fama com suas apresentações durante o Carnaval.

"É a realização de um sonho. Posso adiantar que essa atmosfera de fantasia inspirará todo este projeto que é o Bloco da Pocah 2024. Estou entusiasmada, tocada emocionalmente e, acima de tudo, realizada. É uma conquista que veio com dedicação", acrescenta a cantora sobre a festa em São Paulo.