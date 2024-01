Perlla publica foto rara das filhas que surgem enormes: "Para, tempo"

Perlla publica foto rara das filhas que surgem enormes; as duas entraram na pré-adolescência e estão a cara da funkeira

A cantora Perlla surpreendeu os fãs ao publicar um clique raríssimo das duas filhas. Vivendo uma fase mais discreta em sua vida pessoal, a artista dividiu a foto para celebrar a chegada de 2024.

Na foto aparecem as fofíssimas Pérola, de12 anos, e Pietra, de 11 anos. Ambas são frutos do primeiro casamento da cantora - ela viveu um longo relacionamento com o empresário Cássio Castilhol.

"Para, tempo. Feliz ano novo, galera!", escreveu a cantora. Agora, a artista namora o empresário Patrick Abrahão. Os dois estão juntos há dois anos e viveram um drama após ele ser preso em uma operação da Polícia Federal.

Recentemente, ela inclusive falou sobre o momento difícil que viveu, quando chegou inclusive a paralisar a carrreira. “Eu acho que eu estava num momento pessoal em que eu precisava ter alguns reajustes emocionais. Era algo que eu precisava colocar no eixo. A música é muito emoção, é sentimento. E quando você não está bem emocionalmente, você também reflete isso na música. Principalmente para quem é cantor. A voz é nosso instrumento e ela é aquilo que está dentro”, relembrou.

Perlla surpreendeu com mudança no visual

Recentemente, a cantora Perlla (34) usou suas redes sociais para surpreender seus seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques novos mostrando que decidiu fazer uma mudança e tanto de visual.

Com um estilo totalmente repaginado, a artista sucesso dos anos 2000 apareceu em seu perfil oficial no Instagram com um vestido bem longo, cabelos ruivos e mais magra, posando em algumas selfies tiradas em frente ao espelho. Na legenda da postagem que compartilhou, Perlla usou apenas um emoji de estrela para ilustrar as fotos.