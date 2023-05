Perlla pega fãs de surpresa ao compartilhar novo visual: ‘Outra pessoa’

Cantora Perlla deixa seguidores impressionados com mudança radical no visual

Nesta segunda-feira, 22, a cantora Perlla (34) usou suas redes sociais para surpreender seus seguidores ao compartilhar uma sequência de cliques novos mostrando que decidiu fazer uma mudança e tanto de visual.

Com um estilo totalmente repaginado, a artista sucesso dos anos 2000 apareceu em seu perfil oficial no Instagram com um vestido bem longo, cabelos ruivos e mais magra, posando em algumas selfies tiradas em frente ao espelho. Na legenda da postagem que compartilhou, Perlla usou apenas um emoji de estrela para ilustrar as fotos.

Os comentários foram inundados de elogios e de pessoas surpresas com a mudança da cantora. “Você tá muito diferente! Parece outra pessoa”, exclamou uma seguidora. “Coisa mais linda desse mundo”, exaltou uma outra pessoa. “Meu Deus, esse cabelo realçou ainda mais a sua beleza! Tá tão linda”, disse uma terceira internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a beleza de Perlla.

Veja a publicação compartilhada pela cantora Perlla mostrando as mudanças em seu visual: