Paulo André expõe ataques racistas contra ele e o filho, de um ano:

Ex-BBB e atleta Paulo André compartilha mensagens racistas que recebe nas redes sociais contra ele e o filho de um aninho, Peazinho

O atleta Paulo André (23) usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 05, para compartilhar com os seguidores as ofensas que ele e seu filho de apenas um ano recebem nas redes sociais.

Em sua conta no Twitter, o ex-participante do BBB 22 mostrou os ataques racistas contra ele e Paulo André Camilo Junior, mais conhecido como Peazinho, que é fruto do relacionamento do atleta com Thays Andreata, e que completou seu primeiro ano de vida na última quarta-feira, 31.

"Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário", escreveu P.A, mostrando prints.

Após postar fotos da festa de aniversário do pequeno, ele recebeu diversas mensagens criminosas. "Nossa, que ótima ideia: selva. Já tinha o macaco e o sagui", disse um racista. PA também recebeu mensagens com emojis de macaco e banana. "Ridículo como o pai", escreveu outra pessoa.

Ainda em seu perfil no Twitter, momentos antes de expor os ataques, Paulo André escreveu: "Preto vencendo incomoda!!! Quem não é da cor fala que é maluquice". "Usando pauta racial de forma desnecessária??????", questionou ainda.

Preto vencendo incomoda!!! quem não é da cor fala que é maluquice — Paulo André (@iampauloandre) September 6, 2022

Usando pauta racial de forma desnecessária?????? — Paulo André (@iampauloandre) September 6, 2022

Vou apresentar um pouquinho do meu direct pra vocês que estão dizendo que não é necessário pic.twitter.com/OW0mNDLgSP — Paulo André (@iampauloandre) September 6, 2022

Paulo André mostra detalhes da festa de um ano do filho

Recentemente, Paulo André compartilhou vídeo com os detalhes da luxuosa festa de aniversário do filho, Peazinho! O menino ganhou um festão com o tema da animação Rei Leão.

"Ainda sobre essa noite maravilhosa que vai estar pra sempre no meu coração! Muito realizado e feliz, comemoramos com todas as nossas forças a vida desse garotinho porque ele merece muito! Obrigado por me fazer melhor a cada dia filhão, eu te amo de todo o meu coração! Obrigado também a todos os envolvidos que fizeram desta noite a mais incrível da minha vida, até o ano que vem", disse o ex-BBB.

