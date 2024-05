Patrícia Poeta faz relato após deixar Rio Grande do Sul sem ver a família

Patrícia Poeta é gaúcha e apresentou o Encontro do Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira, 06; “Meu coração fica” declarou a apresentadora

Nesta quinta-feira, 09, Patrícia Poeta usou suas redes sociais para fazer um relato comovente sobre a tragédia que assola o Rio Grande do Sul nos últimos dias. A apresentadora compartilhou um trecho do Encontro, exibido hoje mais cedo, e na legenda, abriu o coração.

A apresentadora mostrou os resgates das vítimas das enchentes na região esta semana, mas embarcou de volta para São Paulo depois de quatro dias. Nascida em São Jerônimo, uma das cidades afetadas pelas chuvas, ela compartilhou que que ainda não conseguiu encontrar a família.

"Eu nunca imaginei ver meu Rio Grande do Sul do jeito que vi. Só quem esteve aqui entendeu de verdade o que aconteceu. A dor profunda. Hoje, depois de quatro dias me segurando, eu chorei ouvindo nosso hino. O símbolo da nossa eterna resistência, aconteça o que acontecer", disse, em um trecho da publicação.

A apresentadora continuou o relato enaltecendo a ajuda dos voluntários e socorristas envolvidos nas operações de resgate em os locais afetados: "Eu vou poder contar para os meus netos que estive com herois - não dos que usam capas, mas dos que são incansáveis. Os profissionais e aqueles que um dia foram só moradores e hoje são a alma e as raízes do Rio Grande do Sul. No meio da água, não houve distinção, apenas uma corrente humana de amor e solidariedade".

"O medo deu lugar à coragem. A vida, não importa a que custo, era a única meta. Meu povo querido, nossas terras estão arrasadas, mas as águas vão baixar e, mais uma vez, um ajudando ao outro, vamos reconstruir nosso estado, mais forte, mais aguerrido e muito mais bravo. E agora digo com toda certeza: mais unidos".

"Meu coração estará sempre aqui, porque aqui nasci, aqui me criei e aqui me tornei a mulher que sou para poder correr esse mundão. Parto, mas meu coração fica, hoje e sempre!", concluiu.