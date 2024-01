Parreira está em tratamento contra um câncer raro, diz CBF

Segundo uma nota divulgada pela CBF, Carlos Alberto Parreira está há quatro meses em tratamento contra um linfoma de Hodgkin

Carlos Alberto Parreira, de 80 anos, está em tratamento contra um linfoma de Hodgkin. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 12, pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), através de uma nota oficial.

Segundo o comunicado, o ex-técnico, que comandou a Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato mundial, em 1994, está há quatro meses em tratamento quimioterápico e apresenta excelente resposta.

Confira a nota na íntegra:

"A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem informar, em nome da família do ex-treinador da Seleção Brasileira Masculina de Futebol, Carlos Alberto Parreira, que, após o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, ele está há quatro meses em tratamento quimioterápico e vem apresentando excelente resposta.

A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em nome de todos os torcedores brasileiros, deseja pronta recuperação ao professor Parreira."

O linfoma de Hodgkin é um tipo de câncer raro, que tem cura. A doença se inicia no sistema linfático, e os seus sintomas geralmente se manifestam no pescoço e no tórax.

Parreira, vale lembrar, participou de sete Copas do Mundo: em 1994 e em 2006 como técnico do Brasil, e em 2014 como coordenador-técnico da nossa seleção. Ele também participou em outras edições comandando o Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).

Parreira reaparece após morte de Zagallo e preocupa fãs

Ex-técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira fez uma raríssima aparição pública para homenagear o grande amigo, Zagallo. Ele deu uma entrevista comovente para os canais do grupo Globo e apareceu debilitado aos 80 anos.

"É uma notícia muito triste, devastadora [a notícia da morte de Zagallo]. O Zagallo era o meu melhor amigo no futebol. Meu mestre. Foi um cara que me ajudou, me protegeu e me ensinou tudo que aprendi no futebol. Foi um privilégio meu ter ele ao meu lado por tantos anos", declarou ele.

A aparência de Parreira impressionou muitos fãs, já que ele está afastado do futebol há anos e não costuma mais aparecer publicamente. O que muitos não sabem é que ele foi profundamente afetado pela pandemia. Saiba mais!