Paraibana, Juliette rebate ataques xenofóbicos: ''Já que não há respeito, resta justiça''

Cantora paraibana Juliette faz desabafo sobre ataques xenofóbicos após primeiro turno das eleições

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 08h07

Campeã do BBB 21, a paraibana Juliette (32) se revoltou, com razão, após ataques xenofóbicos com os nordestinos nas redes sociais.

Na noite de segunda-feira, 03, a advogada usou as redes sociais para voltar a falar sobre os comentários preconceituosos que recebeu após o primeiro turno das eleições. Nos Stories de seu Instagram, ela fez um desabafo e ainda orientou os seguidores a denunciar os crimes.

"Pois é, hoje foi o dia inteiro de comentários xenofóbicos, preconceituosos e esse post que eu fiz agora mostra o quanto é simples a denúncia. Você tira print, vai no site da Polícia Federal ou do Ministério Público Federal, preenche o formulário e faz sua notícia crime, já que não há respeito, resta pelo menos, justiça, não é? E no mais, é lamentável", disse a artista.

"E os ataques xenofóbicos só continuam. Excelente oportunidade para refletir o quanto isso ainda é forte na nossa sociedade", postou em sua conta no Twitter.

Em seguida, ela compartilhou vídeo de uma apresentação sua e citou: "Nordeste, tu que me veste de tanto De vida, de luta e de povo Se eu fosse nascer de novo Pedia pra Santa Divina Eu vinha de novo menina Filha de uma mulher da peste Uma semente do Nordeste Feliz por ser nordestina."

Vale lembrar que em junho, Juliette Freire também falou sobre comentários preconceituosos que recebe em suas postagens. Ela não escondeu a indignação com a xenofobia que sofre de internautas e citou momentos como quando pedem para que “neutralize” seu sotaque.

Juliette rebate ataques xenofóbicos na web:

E os ataques xenofóbicos só continuam. Excelente oportunidade para refletir o quanto isso ainda é forte na nossa sociedade. — Juliette (@juliette) October 3, 2022

“Nordeste, tu que me veste de tanto

De vida, de luta e de povo

Se eu fosse nascer de novo

Pedia pra Santa Divina

Eu vinha de novo menina

Filha de uma mulher da peste

Uma semente do Nordeste

Feliz por ser nordestina" pic.twitter.com/30Hsr6Xt8m — Juliette (@juliette) October 3, 2022

Juliette se emociona em dueto com Ivete Sangalo

Recentemente, Juliette não escondeu a felicidade em participação no programa Pipoca da Ivete na TV Globo! Ao compartilhar trecho da atração, em que aparece ao lado da comandante, a cantora Ivete Sangalo (50), cantando sua canção Xodó, a paraibana se declarou e celebrou o momento de muita emoção. "Eu não consigo parar de sorrir vendo esse vídeo. @ivetesangalo cantando uma música minha", comemorou Juliette na legenda da publicação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!