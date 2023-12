Paolla Oliveira se aventura na cozinha com Diogo Nogueira: "Tão Ana Maria"

Em jantar antecipado de Natal, Paolla Oliveira se aventura na cozinha com seu namorado, Diogo Nogueira, e prepara uma sobremesa para seus convidados

A atriz Paolla Oliveira decidiu colocar a mão na massa para um jantar em sua casa. Nesta sexta-feira, 22, a musa comemorou o Natal antecipadamente com algumas pessoas próximas e decidiu se aventurar na cozinha com seu namorado, o cantor Diogo Nogueira, para preparar uma sobremesa para a ocasião.

Em vídeo compartilhado em seu perfil oficial do Instagram, a artista contou que eles iriam preparar uma rabanada, prato típico das festas de fim de ano. "Não sei se vai dar muito certo. Diogo não tá acreditando muito, mas vai ser bem ele que vai provar a minha sobremesa", disse ela, que recebeu uma resposta do amado. "Vou sim! Confio em você, garota", disparou ele.

Diogo ajudou sua namorada com a receita, dando algumas dicas, e ela se divertiu com o processo da receita. "Eu tô me sentindo tão Ana Maria", brincou ela. No vídeo, Paolla sambou enquanto preparava o doce e brincou com seu namorado, que sempre ficou por perto para acompanhar o processo.

Ao final, o cantor provou a sobremesa e aprovou o resultado com um sorriso no rosto. "Já posso passar por debaixo da mesa!", celebrou Paolla, que recebeu um beijão de seu amor como recompensa. Seus fãs logo se derreteram pelo casal nos comentários.

"Rainha... eu querooooo", disse a apresentadora Sabrina Sato. "Coisa boa!!!", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. "Fofosss! Eu não supero a beleza dessa mulher!", declarou um. "Eu quero um namorado pra me ensinar a fazer rabanada", pediu outro. "Delícia ver a felicidade desse casal", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Com look preto de couro, Paolla Oliveira impacta com beleza e estilo

Na última quinta-feira, 21, a atriz Paolla Oliveira impactou seus seguidores com mais um de seus looks arrasadores. Em show da cantora Ivete Sangalo, a artista esbanjou toda a sua beleza com uma produção super estilosa para curtir o evento especial.

Em suas redes sociais, a musa postou os registros pronta para ouvir a cantora no Maracanã, no Rio de Janeiro, e chamou a atenção ao surgir poderosíssima em um conjuntinho preto nada básico. Usando as peças de couro, a ex-global impressionou em mais uma aparição.

"Ontem foi emocionante te celebrar, @ivetesangalo! Suas músicas, seu ritmo e o jeito de levar a vida fazem parte da minha história. Cantar cada sucesso seu ontem me fez reviver bons momentos e chorar um pouco, de alegria. Você é um mundo!", disse Paolla Oliveira para Ivete Sangalo.