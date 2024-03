Paolla Oliveira ousa com look laranja nas Maldivas; saiba quanto custou

Após aproveitar as férias nas Ilhas Maldivas, Paolla Oliveira encanta os seguidores com fotos e looks da viagem; confira

Paolla Oliveira (41) chamou a atenção dos fãs ao compartilhar fotos de suas férias nas Ilhas Maldivas nesta sexta-feira, 15. A atriz posou para fotos na praia e ousou com um look laranja, arrancando diversos elogios dos internautas em seu perfil oficial do Instagram.

Segundo apuração da CARAS Brasil, o conjunto de Paolla Oliveira é da marca brasileira Rayo. A estampa faz parte das novidades da grife, e pode ser encontrada também em outras peças de roupa como shorts e biquínis.

A calça escolhida pela atriz global tem a estampa de zebra está disponível para compra por R$ 557. Já a blusa, que também pode ser encontrada no site oficial da marca brasileira, está disponível para ser adquirida por R$ 757.

"Laranja é a cor mais quente! Achados do celular", escreveu Paolla Oliveira na legenda da publicação. Nos comentários, fãs pediram para que a atriz achasse mais fotos da viagem e também elogiaram a escolha do look da artista.

"Maldivas com certeza rendeu as melhores imagens... acha mais!", escreveu uma página dedicada a Paolla Oliveira. "Que gata! Uma verdadeira princesa", escreveu uma internauta. "Você é incrível, querida! Maravilhosa, lindissima, positiva, brilhante! Eu adoro você!", declarou outro.

Antes de recordar as fotos que estavam na galeria do celular, Paolla Oliveira encantou os seguidores ao exibir detalhes da viagem que fez ao lado de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira (42). Os dois separaram alguns dias para curtir as belezas naturais das Ilhas.

Recentemente, ela mostrou para a Casa Vogue os detalhes de sua mansão e fez um tour em vídeo pelo espaço. Ela vive na Barra da Tijuca, em uma propriedade de 1.700 metros quadrados, ao lado do cantor.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PAOLLA OLIVEIRA NO INSTAGRAM: