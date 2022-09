Pai de Gabriel Diniz fala sobre a nova fase na vida da ex-nora

Pai de Gabriel Diniz, Cizinato Diniz faz homenagem para a ex-nora, Karoline Calheiros, que acaba de se casar com um empresário

Pai do cantor Gabriel Diniz (1990-2019), o empresário Cizinato Diniz deixou um recado especial para a ex-nora, Karoline Calheiros, que era a noiva do artista quando ele faleceu em um acidente de avião em 2019. Karoline se casou nesta semana e mostrou as fotos do seu casamento nas redes sociais. Pouco antes, Cizinato fez uma homenagem para a jovem ao falar sobre amor e família.

Ele compartilhou fotos em um encontro familiar e comemorou a nova etapa na vida da jovem. "Descobri a beleza da vida, passando por todas as etapas buscando sempre a melhor cor o melhor sorriso a melhor companhia os melhores momentos, pois a vida fica melhor com eles todos juntinhos , um brinde a @karolinecalheiros , um brinde a uma nova família e um brinde ao amor", declarou.

Logo depois, Cizinato comentou sobre o apoio dos fãs do filho para a ex-nora. "Gostaria de agradecer a todos vocês, um a um intimamente pelo carinho e respeito com a @karolinecalheiros e com nossa família e dizer que Deus na sua infinita perfeição nós tirou o Gabriel, mas gentilmente nos apresentou anteriormente a essa família, pelas mãos do Gabriel para que nós pudéssemos ser amados, pois essa famílias remete a ele, que foi tão querendo por todos nós, mas que dia a dia, juntos compartilhamos os relatos, os momentos vividos com ele e ao mesmo tempo a sua presença entre nós, pela força do amor, que se faz presente na felicidade plena do outro. Viemos a esse mundo com pacotes e missões que as vezes não compreendemos, mas que no decorrer do tempo vemos que é mais simples que imaginamos; que é servir e melhorar a vida dos outros, e isso é amar sem condições, só amar, ser e fazer feliz e pronto, que Deus dê a paz desejada a cada um em seus corações, um grande beijo", disse ele.

Confira a homenagem de Cizinato Diniz para Karoline Calheiros:

