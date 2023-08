Padre Marcelo Rossi volta a chocar internautas com corpo musculoso: ‘Segurança do segurança’

Padre Marcelo Rossi posta vídeo em suas redes sociais e diferença de tamanho com seu guarda-costas chama a atenção

Nesta terça-feira, 8, o Padre Marcelo Rossi usou suas redes sociais para impressionar os internautas! O religioso compartilhou um vídeo no qual aparece andando pela rua acompanhado de seu segurança. Porém, o que chamou a atenção dos seguidores foi o sape musculoso do padre, que já havia deixado todos chocados em maio deste ano. Alguns usuários ainda apontaram a ironia de Marcelo ser maior que seu guarda-costas, que é contratado para lhe proteger.

Os internautas, claro, não perderam a chance de brincar com o momento entre os dois. “Se a cruz pesada for, carrego ela no supino”, brincou uma, usando uma paródia feita da música Noites Traiçoeiras, falando sobre os pesos que o Padre carrega na academia. “O padre fazendo a segurança dos seus seguranças”, ironizou um outro. “O cara que está filmando deve tá no mínimo a uns 20 metros de distância pra poder enquadrar ele na filmagem”, comentou um terceiro usuário.

“O padre andando parece realmente que ele tá indo matar uns demônios”, “Tropa de quem acha que o Padre Marcelo Rossi expulsa os Demônios na porrada”, “Obrigada por ser a formiguinha de Jesus”, “E essa placa que você está carregando nas costas padre?”, são algumas das outras mensagens que podem ser vistas na postagem feita no Instagram oficial do Padre Marcelo Rossi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Padre Marcelo Rossi (@padremarcelorossi)

Padre Marcelo Rossi surge transformado em montanha de músculos: "Quase não entro"

Mas foi em maio deste ano que Padre Marcelo Rossi chamou a atenção pela mudança em seu físico. E quando estava chegando em um estacionamento, por muito pouco não precisou ficar do lado de fora. É que o local tinha um limite de altura que quase não dava conta do tamanho do pároco. "Amados, quase não entro! Passando raspando. Vamos para a dedicatória", avisou ele. Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens reagindo ao padre que se tornou uma montanha de músculos após mudar drasticamente a rotina.