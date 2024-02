Pabllo Vittar confessa surpresa com sucesso de novo hit: 'Só agradeço'

Em entrevista à CARAS Brasil, Pabllo Vittar fala da música Pede Pra Eu Ficar, que traz o sample de Listen to your Heart, importante clássico da dupla sueca Roxette

Pabllo Vitar (30) fez os cariocas caírem na folia na última sexta-feira, 9, com a chegada do bloco Chá da Pabllo. A festa, que faz parte do Carnaval do Rio de Janeiro, evento realizado nos Jardins do MAM, arrastou uma verdadeira multidão. Em entrevista à CARAS Brasil, ela falou do sucesso da música Pede Pra Eu Ficar, primeiro single do álbum Batidão tropical vol.2, recém lançado. A melodia traz o sample de Listen to your Heart, importante clássico da dupla sueca Roxette, lançado em 1988. "Só agradeço", declara.

A cantora relembra que começou na carreira fazendo versões musicais e comenta conexão com a vocalista do Roxette, Marie Fredriksson, que morreu em 2019, aos 61 anos. “Eu não esperava (esse sucesso todo)! Sou uma artista que comecei fazendo versões. Quem me conhece, sabe que o meu primeiro single foi uma versão de Major Lazer, Lean On, que é do (álbum) Open Bar. Sou muito fã do Roxette! Eu lembro que quando recebi a notícia que a vocalista tinha falecido, fiquei muito triste. Porque minha mãe sempre ouviu os vinis, eu sempre escutei e são músicas que ouço até hoje", conta.

“Como no nordeste essa fama cultural é muito grande, de fazer versões de forró, para esse Batidão Tropical Vol. 2 eu falei assim: Tenho que homenagear Roxette de alguma forma. E Listen to Your Heart é uma música que eu ouço muito, até hoje! E sei que muitos grupos de forró possuem a sua própria versão. Chegou a hora de eu ter a minha! Só agradeço os fãs por terem abraçado", completa Pabllo.

Na faixa, a cantora transforma a canção em um verdadeiro forró romântico nordestino: "Pede pra ficar / Eu não vou mais brigar / Pede pra eu ficar / Não imagino ficar / Amor, sem os seus beijos / Eu vou enlouquecer / Pede pra eu ficar / Amor, eu amo você", diz o refrão.

ASSISTA AO VIDEOCLIPE: