Oito anos casados: foto rara de Gloria Maria com o marido francês reaparece

Foto rara de Gloria Maria com o francês apareceu nesta quinta-feira (9), filhas também aparecem no clique

Sempre mantendo sua vida pessoal fora dos holofotes, a jornalista Gloria Maria foi casada por oito anos com um empresário francês Eric Auguin. Os dois fizeram pouquíssimas aparições juntas em público.

Agora, uma foto da profissional ao lado do empresário foi encontrada por fãs. Na foto, ela também aparece com as duas filhas, Laura e Maria.

O clique foi registrado em um show do cantor Roberto Carlos, quando os dois foram juntinhos à cerimônia. Glória Maria não estava mais namorando o francês quando morreu na última semana.

Em março de 2017, ela contou no Mais Você que os dois enfrentavam uma crise devido à distância. Ela afirmou que os dois ficavam quando ele estava no Brasil.

"Estou solteira - médio. Estou namorando! Meu namorado não mora no Brasil. Estou namorando quando ele está aqui. Quando ele não está, eu estou solteira. Ele mora na França. Eu gosto de namorado francês. Este mora entre a França, Uruguai e Miami. Trabalha com coisa de banco, não sei o quê... Mas a gente se vê pouco, entendeu? Isso que está fazendo durar um pouquinho mais. Mas quando ele não está aqui, estou livre", explicou.