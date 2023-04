O que aconteceu com MC Sabrina? Sumiço de cantora tem gerado comoção na web

Classe artística tem se mobilizado para obter informações de MC Sabrina, conhecida como uma das percussoras do funk melody

Conhecida por ser uma das funkeiras mais populares dos anos 2000, MC Sabrina tem causado uma baita mobilização nas redes sociais. Isso porque fãs e colegas de profissão estão sem notícias há algum tempo.

O caso começou a repercutir nas redes sociais após a cantora Pocahcompartilhar uma postagem no Twitter falando sobre sentir saudades. A artista disse que teria sonhado com Sabrina e isso despertou curiosidade sobre seu paradeiro.

“Essa noite eu sonhei com a MC Sabrina, queria tanto ter notícias dela”, escreveu a ex-BBB. Lexa também confessou que estava interessada em saber por notícias: "Idem, amiga! Ela é uma grande precursora do funk melody. Escutei tanto quando eu era criança, por onde ela anda?".

No Instagram, a última postagem de Sabrina foi realizada há oito meses. Na publicação, ela aparece toda sorridente exibindo seu cabelo cacheado. Nos comentários, vários fãs apontam preocupação.

Leia também: Juliette, Pocah e Carla Diaz se reencontram em noitada no Rio

Depois de seu comentário viralizar, Pocah confessou que já tentou procurar informações de Sabrina e acabou se surpreendendo com os rumores. Segundo a artista, ela poderia estar em "cárcere privado" por familiares.

"Há anos mando mensagem pra Mc Sabrina e não tenho respostas. Procurei algumas pessoas próximas e as notícias não são nada boas, papo de “cárcere privado”, "depressão" e até “estado vegetativo" . Uma das pioneiras do nosso funk “desaparece” e ninguem está falando nada. POR QUÊ???", disse.

Os compartilhamentos da mensagem acabaram chegando em Tati Quebra Barraco, que decidiu usar sua influência no Rio de Janeiro para obter novos detalhes. "Meu Deus! Chocada! Vou tentar contato aqui também. Um amigo próximo é amigo dela, posso ver se ainda sabe endereço, ou algo do tipo pra ajudar com informação verídica", escreveu.

Desde o ano passado fãs fazem alerta nas redes sociais sobre o sumiço de MC Sabrina. O caso chegou até a vereadora Veronica Costa, conhecida como Mãe Loira, que compartilhou um vídeo no Tiktok afirmando que iria investigar as denúncias.

Na época, Verônica apareceu ao lado da delegada Gabriela Von Beauvais, que garantiu que iria apurar com cuidado o caso. Apesar da alta repercussão, novidades não foram divulgadas.