Nua, Salma Hayek cobre apenas o necessário durante sauna e deixa internautas babando

Nesta terça-feira, 27, a atriz mexicana Salma Hayek decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, a famosa de 56 anos de idade posou durante uma sessão de relaxamento em uma sauna completamente nua, usando somente uma toalha para cobrir o necessário.

“Abraçando o poder de cura da sauna e expulsando o estresse nesta semana do bem-estar mundial”, escreveu a atriz mexicana, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nos cliques publicados pela famosa, Salma aparece deitada em um dos degraus da sauna, completamente sem roupa. Para cobrir suas partes íntimas, a atriz apostou em algumas toalhas, que viraram gancho para alguns dos milhares de comentários que Hayek arrancou de seus seguidores para elogiar sua beleza.

“Não é preciso ligar o calor na sauna. Fez isso quando entrou nela”, “Péssimo dia para não ser uma toalha”, “Perfeição! Tenho tanta inveja do banco [degrau em que ela estava deitada]”, são apenas alguns dos elogios que podem ser vistos na publicação. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Salma Hayek.

Salma Hayek é uma atriz mexicana de 56 anos de idade, nascida no dia 2 de setembro de 1966, na cidade de Coatzacoalcos, México. Ela é conhecida por viver papéis em filmes e séries como Frida, Gente Grande 1 e 2, Desperado, Gato de Botas 1 e 2, A Casa Gucci, Era Uma Vez no México, entre muitos outros, nos quais a atriz era sempre considerada a musa do longa, atraindo todos os olhares para a sua beleza sensacional e espetacular.

