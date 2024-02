Novo affair? Johnny Massaro é visto em clima de romance com ator, diz jornal

Johnny Massaro estaria vivendo romance com ator que conheceu em série. Jornal diz que eles foram vistos juntos no carnaval

O ator Johnny Massaro pode estar apaixonado novamente. De acordo com uma publicação do Jornal Extra, ele foi visto em clima de romance com o ator e modelo Miguel Ferrari.

A publicação informou que eles são vistos juntos desde o final de 2023 e também curtiram o carnaval lado a lado. Inclusive, eles teriam sido vistos trocando carinhos em um camarote no Desfile das Campeãs.

O Jornal Extra ainda revelou que Miguel Ferrari é natural do Rio de Janeiro e é formado em Artes Cênicas. Os dois se conheceram nas gravações da série Máscara de Oxigênio Não Cairão Automaticamente.

Vale lembrar que Johnny não assume um namoro desde que rompeu com o advogado João Pedro Accioly em novembro de 2022.

Johnny Massaro celebra parceria com Cauã Reymond na TV

Johnny Massaro usou as redes sociais nesta sexta-feira, 7, para exaltar sua parceria com Cauã Reymond na novela Terra e Paixão, da TV Globo. O ator está se despedindo da trama das nove após a morte de seu personagem, Daniel.

Em seu perfil no Instagram, o ator postou uma foto em que aparece abraçado com Reymond, que nterpreta Caio, o seu irmão mais velho, enquanto eles andam por uma estrada de terra, e aproveitou para contar que antes de contracenar com o artista sempre brincava que os dois eram parecidos.

"Fama é um negócio engraçadíssimo. Pode ser que alguém chore ao cruzar comigo na rua, pode ser que nunca tenha visto minha cara, e tem o meio do caminho - sempre tem - da pessoa sentir aquela inexplicável sensação de "te conheço de algum lugar…". Quando isso acontecia, costumava brincar: - Você deve tá me confundindo com o Cauã Reymond, somos muito parecidos", contou o artista.

"Bem, sempre ouvi dizer que o Universo não entende ironias. Verdade ou não, irmãos fomos. Aproveito este singelo registro de João Miguel para saudar nossa parceria. Ou, melhor dizendo, nossa irmandade", completou ele, celebrando o trabalho. Cauã respondeu o amigo nos comentários. "Você é um Lindão. Já tô com saudades", disse o ator.