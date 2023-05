Nova namorada de Éder Militão desabafa sobre ataques e faz apelo: ‘Paz’

Zagueiro Éder Militão está vivendo affair com Cássia Lourenço, após separação conturbada com Karoline Lima

Nesta quinta-feira, 11, a influenciadora digital Cássia Lourenco, apontada como novo affair do jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Brasileira Éder Militão, usou suas redes sociais pra fazer um desabafo sobre os ataques que revelou estar recebendo desde que a relação se tornou pública. Então, a estudante de moda contou que seu perfil está caindo constantemente e fez um apelo para os internautas.

“Me deixem viver em paz! Pelo amor de Deus, eu não fiz mal a ninguém. Só estou em paz vivendo a minha vida. E eu não desativo essa m*rda de Instagram. As pessoas que estão derrubando”, escreveu a influenciadora digital, nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

O zagueiro da principal equipe espanhola de futebol, que atualmente vive a disputa das semifinais da Champions League contra o Manchester City, da Inglaterra, viveu um relacionamento para lá de conturbado com a influenciadora digital Karoline Lima, que durou por volta de um ano e rendeu o nascimento de Cecília, de apenas 10 meses. O namoro teve um fim polêmico, por conta das acusações de traição que a modelo fez ao jogador, além do processo de Éder contra a ex por conta de questões jurídicas envolvendo a pensão da filha.

Suposto affair de Éder Militão surge com cachorro idêntico ao que jogador deu para Karoline Lima

Será? As redes sociais começaram a apontar algumas semelhanças no novo pet de Cássia Lourenço, affair do zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, que é da mesma raça, um Lulu da Pomerânia, idêntico ao que o atleta deu para sua ex-mulher, a influenciadora digital Karoline Lima. Através de seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Cássia compartilhou um clique onde mostra a pequena Charlotte. Foi aí que os internautas começaram a apontar semelhanças com Oreo, cachorro da modelo e ex-namorada do jogador. Portanto, especularam que o cão teria sido presente de Militão, da mesma forma como deu para a mãe de sua filha, Cecília.

