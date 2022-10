Nivea Stelmann relembra romance com ex-jogador de futebol

Nivea Stelmann diz que se arrepende ao lembrar a época em que namorou com o ex-jogador de futebol Elano

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 10h54

A atriz Nivea Stelmann (48) surpreendeu ao relembrar a época em que namorou com o ex-jogador de futebol Elano (41). Em entrevista no podcast Vascoolhando, de André Vasco (38), ela contou que se arrepende da época em que os dois viveram um romance no passado.

"Não por ele, ele não é uma pessoa ruim. A família dele é legal, ele é um homem de bom coração. Mas não tem nada a ver eu ter participado disso. Tenho certeza que ele se arrepende e eu também. Tanto que ele voltou para onde ele nunca deveria ter saído, e eu segui minha vida. A gente era burro, os dois eram imaturos. Foi desnecessário isso daí. Está no passado", disse ela, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Nívea e Elano tiveram um affair em 2011 por poucos meses. Na época, quando terminaram, o atleta reatou o casamento com a esposa, de quem tinha se separado para ficar com a atriz.

Hoje em dia, Nivea Stelmann é casada com Marcus Rocha e vive nos Estados Unidos com a família.

Nívea Stelmann revela que não quer mais fazer novelas

A atriz Nivea Stelmann (48) está de volta à TV com a reprise da novela Chocolate com Pimenta, nas tardes da Globo. Porém, ela contou que o público não deverá vê-la em uma novela inédita. Isso porque ela se aposentou da atuação em novelas e não quer mais fazer este tipo de projeto.

“Encerrei, me aposentei. Mas vou explicar: amo atuar, mas não voltaria para o Brasil... Não ficaria longe do meu marido e dos meus filhos. A vida que tenho aqui é a vida que eu quero continuar tendo”, disse ela no podcast Poder do Network Cast.