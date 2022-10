Nivea Stelmann revela que não quer mais fazer novelas

Nivea Stelmann entrega que não quer voltar a atuar em novelas: 'Me aposentei'

Publicado em 18/10/2022

A atriz Nivea Stelmann (48) está de volta à TV com a reprise da novela Chocolate com Pimenta, nas tardes da Globo. Porém, ela contou que o público não deverá vê-la em uma novela inédita. Isso porque ela se aposentou da atuação em novelas e não quer mais fazer este tipo de projeto.

“Encerrei, me aposentei. Mas vou explicar: amo atuar, mas não voltaria para o Brasil... Não ficaria longe do meu marido e dos meus filhos. A vida que tenho aqui é a vida que eu quero continuar tendo”, disse ela no podcast Poder do Network Cast.

Nivea vive em Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, Marcus Rocha, e os dois filhos, Miguel, de 18 anos, e Bruna, de 8 anos, há alguns anos. Mesmo com a decisão, ela conta que não fechou as portas para nada. “Não sei o dia de amanhã, eu deixei as portas abertas. Nunca me meti em polêmica, tento ao máximo ficar na minha. As polêmicas em que me meti, me meteram, aí eu tenho que me posicionar”, declarou.

A atriz está longe das novelas inéditas desde que atuou em Verão 90, de 2019.