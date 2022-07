Ney Latorraca se declara para o marido: 'Pessoa maravilhosa'

Ney Latorraca surpreende ao falar sobre o seu relacionamento com o marido, com quem está junto há mais de 20 anos

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 13h08

O ator Ney Latorraca (77) surpreendeu ao falar de sua vida íntima em uma nova entrevista. Em conversa com o Jornal O Globo, ele contou sobre o seu relacionamento com o marido, o ator Edi Botelho, com quem está junto há mais de 20 anos.

“Vivo com uma pessoa maravilhosa, um grande companheiro, amigo e bom ator que é o Edi Botelho”, disse ele.

Então, o artista falou sobre a decisão de não ter filhos. “Não me arrependo de não ter tido filhos. Até cogitei em uma época, mas pensei melhor: 'Ah, não, vai começar de novo toda essa história de encontrar vaga para criança em pensão...'”, brincou.

Atualmente, Ney Latorraca ensaia a peça Seu Neyla, escrita por Heloisa Périssé. Ele vai atuar na peça de forma digital e direto do seu apartamento.

Vale lembrar que o ator está longe das novelas desde que atuou em Novo Mundo, de 2017. Neste meio tempo, ele fez participações em Tá no Ar, de 2018, e Cine Holliúdy, de 2019.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!