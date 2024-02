Neto ‘secreto' de Marília Gabriela revela o drama com a família do pai

Rapaz de 21 anos diz que é neto de Marília Gabriela e conta como foi o drama para o pai reconhecer sua existência

Uma nova história envolvendo a família da apresentadora Marília Gabriela está dando o que falar nas redes sociais. O colunista Leo Dias revelou que ela tem um neto que é mantido longe dos holofotes. Isso porque um rapaz de 21 anos, chamado Vitor Henrique Morais Vilela Cochrane, revelou que é filho biológico de Christiano Cochrane, que é o filho mais velho da comunicadora.

Em uma entrevista ao colunista, Vitor contou que é fruto de um relacionamento casual de Christiano com sua mãe, Andrea Morais Vilela, e que o pai demorou alguns anos para reconhecer sua paternidade. Depois de ações na justiça, a mãe conseguiu que ele reconhecesse o filho e ele passou a pagar a pensão alimentícia.

"Eu nasci em 2003, mas fui registrado somente em 2007, porque meu pai não queria reconhecer minha paternidade, ele ficou inclusive muito tempo sem pagar pensão. Esse foi o motivo da minha mãe ter entrado com o primeiro processo, para ele ter que reconhecer e aí ele reconheceu e começou a pagar a pensão, mas durante esses anos de luta minha mãe sempre foi se virando e dando os pulos dela", disse ele.

Vitor ainda contou que só viu o pai pessoalmente quando tinha 1 ano de idade durante uma audiência judicial. Depois disso, ele só teve contato com Christiano por meio do telefone e, recentemente, por redes sociais. Porém, eles romperam o contato há alguns meses, quando Christiano recebeu uma notificação judicial por causa de um processo antigo. Ele disse que o pai o bloqueou nas redes sociais.

Além disso, o rapaz contou que não teve contato com a avó paterna, Marília Gabriela. Ele disse que ela nunca o procurou para conhecê-lo e que teve atritos com sua mãe ao longo do seu crescimento. Com isso, ele não tem uma relação com a família paterna.

Por enquanto, Christiano Cochrane não se pronunciou sobre a existência de mais um filho.

View this post on Instagram A post shared by Leo Dias (@leodias)

Marília Gabriela passou por cirurgia há quatro meses

A apresentadora Marília Gabriela surpreendeu ao contar o motivo para ter ficado longe das redes sociais nos últimos tempos. Em outubro de 2023, ela disse que passou por uma cirurgia ginecológica e está recuperada. A estrela contou que teve um prolapso genital e precisou ser operada em pouco tempo.

Marília afirmou que iria viajar para encontrar um amigo no exterior, mas teve que cancelar a viagem por causa do seu problema de saúde. "Eu tive sintomas do que viria a ser um prolapso genital, que eu não conhecia. Para vocês que ainda não sabem, trata-se da perda de sustentação dos órgãos. No meu caso, dos órgãos uterinos. Em dois dias eu já estava em uma mesa de cirurgia”, disse ela.

Então, ela contou que o problema é comum em mulheres que tiveram parto normal. "Fui operada pelo Dr. Ricardo Pereira, um maravilhoso cirurgião ginecológico, depois de saber através dele que esse tipo de prolapso é bastante comum entre mulheres que tiveram partos normais e/ou superbebês. Eu tive os dois: Partos normais e bebezões. Até que as consequências demoraram a me atingir, não vou reclamar”, comentou.

Por fim, ela contou que está em recuperação. "A recuperação, não vou mentir para vocês, não foi muito agradável. Estou me acostumando comigo de novo, novos hábitos. Estou reaprendendo as funções intestinais sem o prolapso, etc. Estou de volta à mil”, afirmou.