Nattan se vinga dos amigos e tenta roubar vaca valiosa após 'sequestro de cães'

Após Henrique e Juliano sequestrarem seus cachorros, Nattan dá o troco e tenta levar embora uma vaca premiada dos cantores; confira

No início da semana, Nattan teve uma grande surpresa ao descobrir que seus cães foram 'sequestrados' em uma brincadeira pelos amigos da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Agora, o artista decidiu dar o troco: além de recuperar os bichinhos, tentou revidar levando uma das vacas mais valiosas dos cantores embora.

Nas redes sociais, Nattan compartilhou que esteve na fazenda dos artistas para celebrar o aniversário de Henrique. Como presente, o cantor levou um filhote da mesma raça de seus cães ‘sequestrados’ para os filhos do cantor. Isso para que eles não sentissem falta dos animais depois que fossem embora. Fofo, não é?

No entanto, o filhote serviu como distração para seu plano maquiavélico. Em um vídeo, Nattan mostrou sua tentativa de levar uma das vacas mais valiosas da fazenda, chamada Linda, que inclusive, é premiada: "Essa é a mais valiosa dele, é a Linda", disse o artista, enquanto tentava colocar o animal em seu jatinho.

Apesar das tentativas, o plano foi frustrado já que a vaca não passou pela porta do avião e além disso, o transporte do animal não seria seguro. Mesmo assim, as imagens deram um sustinhos nos cantores e arrancaram risadas dos seguidores, que se divertiram com essa trama de 'sequestro' dos animais; confira o vídeo:

Para quem não acompanhou, tudo começou quando Juliano e Henrique curtiram uma festa na casa de Nattan. Antes de irem embora e enquanto o anfitrião dormia, eles tiveram a ideia de ‘sequestrarem’ os cachorros. “Vocês acreditam que eu acordei aqui e vi uma foto que eles levaram meu cachorro. Que caras doidos”, o cantor contou nas redes sociais.

Então, Nattan exibiu um print do seu pedido para Juliano não levar embora seus cachorros. “Faça isso não, por favor. Sério. Se você gosta de mim e da minha amizade, não faça isso”, afirmou ele. Porém, os animais já estavam em Tocantins na casa do amigo e muito bem cuidados, já que eles levaram a ração do pet e até alguns mimos.

“Levaram meus cachorros. Quem vai na casa de alguém e leva os cachorros? Devolve meus cachorros”, disse ele. Com isso, o cantor já começou a armar um plano de vingança. “Seguinte, vocês dois me aguardem, vou na casa de vocês, na fazenda. Não me chame de louco quando eu colocar um gado ou cavalo no avião”, ele brincou.

Nattan cai na risada ao ver o que seus cachorros aprontaram:

Antes de recuperar seus cães, o cantor Nattan se divertiu ao ver o que seus cachorros estavam aprontando na casa da dupla Henrique e Juliano. Os cantores levaram os animais de estimação para casa em uma brincadeira para dar um susto no colega, mas podem já ter se arrependido por causa dos estragos que os animais causaram.