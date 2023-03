Natália Toscano e Zé Neto cruzam o oceano e esbanjam romance: 'Melhor companhia'

Em entrevista à CARAS, Natália Toscano e Zé Neto deram detalhes sobre a viagem super romântica do casal pela Itália

A influenciadora Natália Toscano (32) está aproveitando muito sua viagem com Zé Neto (33), dupla com Cristiano, pela Europa. No melhor estilo lua de mel, o casal tem curtido alguns dias de férias por Milão, na Itália.

Em conversa com a CARAS Brasil, os pombinhos falaram um pouco sobre como tem sido a viagem super romântica, que aconteceu durante uma brechinha da agenda do sertanejo, que está em turnê por algumas cidades da região.

"Primeira vez que viajo para Milão e estou encantada com cada detalhe e, claro, na melhor companhia: o meu amor. Chegamos e já fomos direto desbravar as belezas da capital mundial da moda, eu amooo. Zé e Cris vão fazer uma turnê na Europa, me programei para acompanhar, vai ser lindo", disse Natália, que adora exibir momentos da família nas redes sociais.

Zé Neto também garantiu que está adorando cada detalhe da viagem: "Com aquele friozinho já estamos em Milão, bora cantar as moda nova? Aproveitei para conhecer alguns lugares ao lado da minha esposa e estamos curtindo alguns momentos muito especiais".

No primeiro dia na cidade, Natália e Zé, que são pais de duas crianças, aproveitaram o tempo livre para conhecer o centro histórico e, claro, a culinária local e seus vinhos. Em um restaurante à beira mar, eles tiraram fotos sorridentes enquanto apreciavam o belíssimo pôr do sol.

Vale destacar que recentemente o casal celebrou 14 anos de casamento com uma viagem para o Chile. O momento, inclusive, também rendeu um álbum de fotos deslumbrante do casal, que conheceu um dos desertos do país: "Tiramos esses dias só pra gente, só nós dois, afinal merecemos, né? (risos). É nossa primeira vez neste lugar e já estamos encantados, é incrível poder realizar sonhos com o Zé ao meu lado, melhor maneira de comemorar 14 anos".

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal