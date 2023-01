'Não sou rico como o Neymar', diz Whindersson Nunes sobre dinheiro

O comediante Whindersson Nunes refletiu sobre o seu aniversário e suas conquistas ao longo da vida

Whindersson Nunes completa 28 anos nesta quinta-feira, 5. O humorista usou a data para refletir sobre sua vida: "Hoje estou fazendo 28 aninhos. Todo aniversário eu peço presente para vocês. Eu não ganho presente. Eu tenho aquele problema da pessoa falar 'Não sei o que te dar, você pode ter tudo'. Sendo que não. Eu quero um dinossauro, cadê? Eu respondo sempre a mesma coisa, que quero o que é de coração. Se for uma pedra, de coração, eu amo”, começou o comediante.

“Eu posso comprar o que quiser, mas não sou rico igual Neymar... eu posso comprar tudo. Então, por que no dia do meu aniversário, as pessoas em vez de darem um presente para mim, não ajudam quem precisa?”, continuou Whindersson, que em seguida pediu que, no lugar de presentes a ele, as pessoas façam doações para uma vila na África onde os moradores precisam percorrer 15km para encontrar água potável.

"Hoje era para eu estar em Cabo Verde, na África. Tenho muita vontade de conhecer a galera que fala português e gosta de mim, mas não fui porque a passagem está muito cara", afirmou ele. Então, Whindersson se comparou com menino Ney e disse que se fosse rico como o Neymar, apenas compraria a passagem sem pensar duas vezes, mas como não é, ele conversa com pelo menos quatro pessoas antes de tomar qualquer decisão financeira.

"Quando alguém chega a não ter acesso a água, é porque a gente errou demais. Se você der isso de presente, vai estar fazendo por eles e por mim. Que Deus me dê mais muitos anos de vida. Eu vou trabalhar tanto para ser tão rico que quando alguém me falar um problema desse e valer R$ 200 mil, eu vou falar 'Perguntei o preço? Mande fazer'. Mas enquanto eu não [rico] sou ainda como eu espero, espero que você me ajude, que a gente se ajude", finalizou o aniversariante do dia.