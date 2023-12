Família em paz: namorada de Camilly Victoria surge na mansão de Carla Perez

Namorada de Camilly Victoria comemora os 22 anos da amada em um churrascão; família posou reunida após a comemoração

Filha de Carla Perez e Xanddy, a bela Camilly Victoria encantou os seguidores ao comemorar o aniversário ao lado da família. Até a namorada da artista, Daze, apareceu nos registros da comemoração que aconteceu neste sábado, 23.

Todos se reuniram em um churrasco realizado na mansão do casal nos Estados Unidos. Em um vídeo, Carla Perez publicou o momento exato do "parabéns" e se declarou à herdeira, que acaba de completar 22 anos.

"Filha, hoje é o seu dia, dia esse que marcou a minha vida, mas para mim, todos os dias da minha vida são seus. Você me surpreende a cada dia com seu jeito doce de ser, seus múltiplos talentos… Tenho muito orgulho. Obrigada por fazer minha vida ter um sentido mais lindo, flor mais linda do meu jardim! Sou sua maior fã", afirmou ela.

Ao final, a esposa de Xanddy também exaltou a relação de fé da família. "A minha oração todos os dias, antes até mesmo de você nascer, sempre foi, é, e será para que Jesus Cristo cumpra com todas as promessas d'Ele em sua vida!", exclamou ela.

Camilly Victoria negou término

Recentemente, Camilly Victoria negou os rumores de fim do seu namoro com Daze. Ela afirmou que faz par romântico em seus clipes com profissionais das artes e que seu namoro segue firme e forte. “Quero deixar bem claro que todos os pares românticos no meu clipe são amigos/atores/dançarinos maravilhosos que estavam fazendo seu trabalho, e nada mais que isso. Por favor, não comecem boatos sobre meu relacionamento, porque nada mudou”, escreveu.

