Namorada da filha de Carla Perez e Xanddy, Daze toma atitude após viralizar no Brasil

Daze voltou a ser assunto no Brasil ao aparecer na casa da filha Carla Perez e Xanddy para celebrar o aniversário da namorada, Camilly Victoria

Edayzia, namorada da filha de Carla Perez e Xanddy, voltou a se tornar assunto no Brasil ao aparecer com Camilly Victoria neste sábado, 23, para comemorar o aniversário da amada. Após ter viralizado novamente, ela, conhecida também como Daze, tomou uma atitude na web.

Com mais de 8 mil seguidores em seu perfil do Instagram, a namorada da filha de Carla Perez e Xanddy retirou a maioria de suas publicações na rede social . Agora, ela conta apenas com dois compilados de fotos na página.

Além disso, ela também restringiu os comentários de seu perfil. Nas duas publicações, é possível ver que amigos e conhecidos da jovem deixaram elogios, assim como Camilly. "Minha mulher", escreveu ela, em um dos registros compartilhados.

Daze e Camilly assumiram o namoro publicamente no fim do mês de julho, apesar de já existirem especulações de um possível romance há algumas semanas. Na época, a Carla Perez e Xanddy precisaram vir a publico para desmentir rumores de que o relacionamento da filha estaria causando um desentendimento na família.

Antes de assumirem publicamente o namoro, a filha de Carla Perez e Daze já interagiam bastante nas redes sociais, trocando elogios. Em uma das publicações mais antigas no feed da jovem, compartilhada em meados de fevereiro deste ano, Camilly já se declarava para a amada. Além disso, Daze ganhou um apelido carinhoso da sogra, que já a chamou de Dada.

A jovem é bastante reservada quanto à vida pessoal, assim como Camilly. Apesar disso, ela tornou o relacionamento público um dia antes da amada, em 26 de julho, ao compartilhar um vídeo das duas se beijando dentro de seu carro.

CONFIRA FOTOS DE DAZE, NAMORADA DE CAMILLY VICTORIA: