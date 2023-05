Naldo explica decisão de recusar convites para participar de realities: "Projeto criado para dar merda"

Naldo Benny revelou que já foi convidado para participar do BBB e da A Fazenda, mas recusou os convites

Naldo Benny (44) participou do PodCats, no YouTube, e revelou que já foi convidado para participar do BBB, da TV Globo, e A Fazenda, da Record TV.

O cantor, que estava acompanhado da esposa, Ellen Cardoso (41), confessou que não tem interesse em participar de realities e explicou que um dos motivos para recusar o convite é porque os programas de confinamentos "é um projeto criado para dar merda".

"Não, eu não vou de jeito nenhum. Já fui chamado para o BBB e para a última A Fazenda. Eu falei: 'Quanto é o prêmio? Então bota mais dez vezes para eu entrar. Já para saberem que eu não ia, eu não vou, eu não quero", disse o artista.

Leia também:Chris Brown se pronuncia sobre memes de Naldo sobre suposta amizade entre cantores

"Eu sou um cara de estar na rua, de estar criando, fazendo música. Não gosto de nada que fique me prendendo, me faz tão mal que eu paro de ser eu. Eu respeito os profissionais que fazem, quem já entrou e quem gosta. Mas a minha opinião é que é um projeto criado para dar merda para alguém, alguém vai se dar mal", afirmou.

Ellen, mais conhecida como Moranguinho, participou da A Fazenda14, e contou que recebeu o apoio do marido quando decidiu aceitar o convite para o reality. "Ele falou: 'Você sabe que eu não gosto, não curto, acho que é uma exposição desnecessária, mas eu sinto que isso vai te fazer feliz'. Foi quando eu falei para ele que não era um querer, eu sentia que tinha que estar lá", ressaltou ela.

Confira a entrevista na íntegra:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!