Mulher de Maycon, do Corinthians, viraliza com declaração de amor: “Calvo aos 25”

Lyarah Vojnovic fez declaração de amor polêmica para o marido, o jogador Maycon do Corinthians, no Valentine’s Day

Lyarah Vjnovic, esposa de Maycon, jogador do Corinthians decidiu fazer uma declaração romântica para comemorar o Valentine's Day, o dia dos namorados internacional, nesta terça-feira, 14. A influenciadora publicou várias fotos ao lado do marido nas redes sociais e viralizou ao falar sobre as imperfeições do relacionamento.

No primeiro clique, uma foto do casal se olhando apaixonado, Lyarah escreveu: "Ele nem sempre foi 100% bom em tudo para mim e eu também nem sempre fui 100% boa em tudo para ele... Mas nosso amor sempre será maior que as nossas diferenças”, iniciou a declaração de amor ao falar sobre a realidade da relação.

“Para um casal dar certo não precisa de duas pessoas exatamente iguais. Mas duas pessoas que lutam para dar certo! Isso não quer dizer que nunca magoamos um ao outro. Isso quer dizer que somos imperfeitos e estamos sempre evoluindo e lutando por nós mesmos!”, e continuou: “Eu pedia para Deus um cara romântico e que me desse flores, porém, ele é tão romântico que diz que flores se dá para gente morta”, brincou.

“Mesmo não gostando, ele me agrada! Assim como eu não gosto de tudo que ele gosta. Porém, se o faz feliz, é isso que importa! E eu estou aqui para te dizer. Se quer um relacionamento perfeito, busque a Deus. Somente assim terá um... Viver um relacionamento com uma aliança eterna. Sempre valerá a pena!”, aconselhou as seguidoras.

Por fim, Lyarah finalizou a declaração com a frase que se tornou viral no Twitter: "Eu não tenho um príncipe de cavalo branco! Eu tenho um marido calvo aos 25 anos, mas que dá a sua vida por mim e eu dou a minha pela dele! Te amo, meu amor!”, escreveu. Logo em seguida, a influencer recebeu críticas: “Ela é esposa ou hater?”, disse um internauta.

Lyarah se declara para Maycon - Reprodução/Instagram

Lyarah surgiu novamente em um vídeo dançando com Maycon e rebateu as críticas: “Para quem achou ofensiva demais a brincadeira com meu marido, 'meu marido'... É por isso que vocês não dão certo com ninguém. Somos casados, mas BFF um do outro.”, explicou.