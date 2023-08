Motivo da briga? Mãe de Larissa Manoela vetou presente de R$ 1,2 milhão para o noivo

Mãe de Larissa Manoela vetou presente milionário; ela não autorizou a compra do item e filha se rebelou

Muitos fãs ainda seguem em busca de respostas para o motivo do rompimento de Larissa Manoela com os pais. É que até agora, não ficou claro qual foi o estopim do fim da relação com Silvana Taques e Gilberto Elias.

Agora, surge um novo motivo para a confusão. As informações foram publicadas pelo jornal 'O Dia' desta sexta-feira, 11. Um dos colunistas disse que os pais barraram um presente que ela daria ao noivo.

Isso mesmo: os dois não autorizaram a compra de um carro de R$ 1,2 milhão para André Luiz Frambach. O colunista disse que presentear o amado com um automóvel da marca Land Rover, 0km. Só que eles foram contra a compra.

Foi aí que o caldo entornou e ela decidiu assumir o controle de suas finanças para poder gastar o dinheiro como bem entender. A artista rompeu com os pais e agora vai controlar tudo o que acontece com sua carreira.

Trecho de livro surpreendeu fãs

Nesta sexta-feira, 11, um trecho do livro da atriz Larissa Manoela repercutiu nas redes sociais. Os fãs ficaram indignados com declaração da mãe da artista em uma parte da obra que conta sobre a vida de Larissa e foi escrita há alguns anos.

Na mensagem, Silvana Taques diz sobre a filha: "Eu sou muito sincera com a Larissa. Sou muito real com ela. Às vezes eu digo: ‘Larissa, você está horrível!’. Mas não é para baixar a autoestima dela, pelo contrário. É um choque de realidade, porque ela sabe que pode melhorar".

Ela também criticava a aparência da herdeira. "Muitas vezes, para ir a um evento, ela troca oitocentas vezes de vestido porque eu digo: "Esse não está bom! Esse está feio!". Sou tão sincera que teve um dia que falei: "Larissa, quer saber? Vai com qualquer um. Porque lacrar hoje você não vai'".